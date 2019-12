Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opět kradl

KARLOVARSKO – Hrozí mu až dvouletý trest.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Karlových Varech rozšířili trestní stíhání 35letého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinu Krádež. O jeho prvních případech jsme Vás informovali zde.

Takového trestného činu se měl obviněný muž dopustit dokonce ve dvou případech. V prvním případě se měl protiprávního jednání dopustit v období od srpna do září letošního roku v Karlových Varech, kde měl násilně vniknout do řadové garáže. Z té měl následně odcizit pneumatiky a několik kusů střešních nosičů. Tím způsobil majiteli škodu ve výši kolem 4 tisíce korun. Obdobně si měl počínat i nadále v měsíci října. V Karlových Varech měl po rozbití skleněné výplně vniknout do zaparkovaného automobilu tovární značky Volkswagen. Z vozu měl následně odcizit různé věci. Jednalo se například o batoh nebo o elektroniku s příslušenstvím. Poškozením vozidla a odcizením způsobil majiteli škodu, která je předběžně odhadnuta na částku 15 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

9. 12. 2019

