Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Omezení provozu v tunelu Valík

PLZEŇSKÝ KRAJ - Upozorňujeme řidiče, že od pondělí 3. 10. do čtvrtka 6. 10. bude probíhat v tunelu Valík na dálnici D5 pravidelná technická údržba.

Z tohoto důvodu bude nejprve v pondělí od brzkých ranních hodin (cca od 5. hodiny) uzavřen celý tubus dálničního tunelu ve směru jízdy

na Prahu. Veškerý provoz bude v tunelu sveden do jízdního směru vedoucího na Spolkovou republiku Německo. Toto uzavření potrvá

do středečních ranních hodin, kdy dojde ke změně a uzavře se tubus vedoucí na Německo. V tomto případě tedy budou řidiči projíždět tunelem pouze ve směru jízdy na Prahu. S tímto omezením musí řidiči počítat až do čtvrtka, kdy by se měl provoz v odpoledních hodinách (cca ve 14 hodin) ve Valíku opět plně obnovit.

Na změnu související s průjezdem tunelu Valík budou řidiči upozorňováni dopravními značkami, před tunelem bude snížená i rychlost jízdy. Je možné, že se budou v úseku omezení tvořit kolony, proto je nutné počítat s případným zdržením.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

30. září 2022

