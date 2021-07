Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Okradl spící seniory

PLZEŇ - Vyšplhal se na balkon, který nebyl zajištěn a vnikl do bytu seniorského manželského páru. Odcizil šperky, doklady a dva mobilní telefony za více jak 23 tisíc korun. Policisté pátrají po totožnosti zloděje a po odcizených věcech. Policisté opětovně apelují na občany, aby řádným zabezpečením bytu, domu, chaty, chalupy či jiného soukromí nedali šanci zlodějům. Nezapomínejte, že příležitost dělá zloděje.

Dne 22. července 2021, pravděpodobně v brzkých ranních hodinách, se stal jeden z bytů v 1. nadzemním patře bytového domu ve Skupově ulici v Plzni velkým lákadlem pro zloděje. Pachatel si vyhlédl bytovou jednotku, jehož balkon nebyl plně zajištěn. V tu dobu se v bytě nacházel spící seniorský pár, který neměl ani tušení, že v bytě mají nezvaného návštěvníka. Zloděj byt prohledal a odcizil dvě peněženky s doklady, dva mobilní telefony a šperky, vše za více jak 23 tisíc korun. Posléze se stejným způsobem z bytu vytratil. Když se poškozený senior okolo páté hodiny probudil a zjistil, že některé věci v bytě nejsou na svém místě a viděl, že některé věci chybí, oznámil tuto skutečnost na policii. Policisté obvodního oddělení Plzeň Bory vedou trestní řízení proti zatím neznámému pachateli, který je podezřelý ze spáchání přečinu krádež a přečinu porušování domovní svobody. Po totožnosti pachatele a odcizených věcech dále pátrají.

Platí obecné pravidlo: "Můj dům, můj hrad".

Policisté upozorňují na to, že v některých případech se pachatel dostal velice lehce do bytu pomocí balkonových dveří nebo oken. Jedná se převážně o přízemní byty, jejichž dostupnost je pro pachatele méně obtížná. Jeden z důvodů je, že si občané nejen při odchodu z bytu často nezkontrolují, zda jsou okna či balkonové dveře řádně uzavřeny a nechávají okna otevřená, byť jen na mikroventilaci, ale i během spánku, kdy jsou ve svém soukromí přítomni. Tím zlodějům nejen, že ulehčují práci, ale zároveň je vybízejí k návštěvě jejich obydlí. V dalších případech pachatel vnikná do vnitřních prostor za užití síly a tím překonání určité překážky.

Abychom nedali zlodějům šanci, stačí učinit jednoduchá a v podstatě levná opatření. Prevence proti vloupání do bytu nebo domu začíná u řádně zamčených vstupních dveří a zajištěných oken či balkonových dveří. Vybrat si můžete základní bezpečnostní zámky nebo složitější uzamykací systémy. Vhodným doplněním jsou ochranné mříže a uzamykatelné okenice. Pokud máte dostatek finančních prostředků, pak můžete zvolit nadstandardní zabezpečovací techniky a systémy jako např. elektronická zabezpečovací signalizace nebo různé nástrahové detektory. Snížit riziko vykradení bytu nebo rodinného domu ale můžete i bez jakýchkoli investic. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel.

Své domovy si vždy řádně zajistěte. Vstupní branky na pozemek i vstupní dveře zamykejte také v případech, kdy jste doma.

O vašem odjezdu povězte jen vašim blízkým a lidem, ke kterým máte důvěru. Informace o tom, že se chystáte na víkend nebo na delší dobu pryč, nesdělujte na sociálních internetových sítích.

Před odjezdem požádejte důvěryhodnou osobu, aby na vaše obydlí dohlédla a pomohla vyvolat dojem, že objekt stále někdo obývá, aby např. vybírala poštovní schránku nebo v zimě odklidila sníh před vchodem apod.

Nejen před déle trvajícím odjezdem z domu se vyplatí úklid na pozemku. Nenechávejte na zahradě volně ležet nářadí, sekačky a další věci, které by pachatele nejen mohli zlákat k vloupání, ale mohli mu v protiprávní činnosti i napomoci.

Velkou pozornost věnujte i tomu, co o sobě sdělujete na sociálních sítích. Je třeba si uvědomit, že pachatelé mohou velmi šikovně, aniž byste si to uvědomili, využít informací o Vašem odjezdu na dovolenou či víkend mimo domov. Rovněž z fotografií lze mnohé vyčíst. Pachatelé si tak mohou vytipovat Vaše domovy jako vhodné místo ke spáchání majetkové trestné činnosti, neboť z fotografií, které tam vkládáte, mohou vědět, jakou elektronikou, technikou či uměleckými díly máte byt či dům vybaven.

28. července 2021

