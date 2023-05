Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odsouzený výrobce pervitinu nenastoupil do vězení

NEMANICE – Byl na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Došli si pro něj policisté. Byl zadržen zase při vaření drogy.

V listopadu roku 2021 domažličtí kriminalisté po několikaměsíční intenzivní činnosti zadrželi v obci Postřekov sedmadvacetiletého muže. Pomocí prekursorů a nezjištěných léků s obsahem efedrinu vyrobil drogu pervitin, kterou pak dále poskytoval dalším osobám. Tehdy si pro něj došla zásahová jednotka. Při domovní prohlídce byly nalezeny věci k výrobě drogy pervitin, injekční stříkačky, skleněný tál s krystalickou látkou vykazující přítomnost metamfetaminu, zelenou rostlinnou sušinu a také dva samopaly vzor 61 Škorpion se zásobníky, i když není držitelem zbrojního průkazu. Muž byl obviněn ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

V březnu letošního roku byl rozsudkem Krajského soudu v Plzni ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze odsouzen za spáchání trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a nedovolené ozbrojování k trestu odnětí svobody nepodmíněně k osmi letům a šest měsícům. Do věznice však ve stanovené lhůtě nenastoupil a vyhýbal se trestu. Proto na něj byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Minulý týden byl vypátrán a zadržen domažlickými policisty v obci Nemanice. V době zadržení dodělával další pervitin a větší množství drogy bylo u něj i nalezeno. To bude předmětem dalšího prověřování domažlických kriminalistů. Policisté odsouzeného po provedení dokumentace na místě a dalších nezbytných úkonů eskortovali do věznice k odpykání trestu.



por. Mgr. Dagmar Brožová

30. května 2023

