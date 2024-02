Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odcizená hračka už dělá opět radost mladému muži s autismem

KLATOVSKO – Během dvou dnů došlo na Klatovsku ke spáchání několika trestných činů majetkového charakteru. Klatovským policistům se následně podařilo zadržet dva muže, kteří jsou nyní již ve vazbě a jsou prověřovaní i z další majetkové trestné činnosti.

Od 12. února 2024 se klatovští policisté zabývali několika případy krádeží na Klatovsku, kterých se měli dopustit dva muži ve věku 40 a 27 let. Podle zatím zjištěných skutečností, měli oba dotyční muži společně vniknout do jednoho skladu na Klatovsku, odkud měli odcizit disky s pneumatikami ve výši 6 tisíc korun. Další den se měli v Klatovech pokusit ukrást osobní automobil, což se jim ale nakonec nepodařilo. Nicméně majiteli vozidla tímto svým jednáním způsobili škodu ve výši přes 6 tisíc korun. Poté měli u jednoho z klatovských obchodních domů poškodit vstupní dveře vedoucí do zádveří prodejny, dále se jim vniknout už nepodařilo.

Dalšímu páchání jejich společného protiprávního jednání zabránili už ale klatovští policisté, kteří oba muže dne 13. února 2024 v nočních hodinách zadrželi přímo při činu, a to v jednom z rodinných domů v obci Klatovy, kam se rozhodli vloupat.

Za tato protiprávní jednání jim oběma následně sdělil policejní komisař podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádež a poškození cizí věci a klatovský soud rozhodl o jejich vzetí do vazby.

Oba muži jsou nyní ještě prověřováni i pro další majetkovou trestnou činnost. Konkrétně se jedná o případ, který se stal v Železné Rudě, kdy byla ze zaparkovaného vozidla, kromě jiného, odcizena i plyšová hračka. Ta patřila mladému muži trpícího autismem, který měl na svého plyšového psíka vytvořenou silnou citovou vazbu. Po následném zajištění odcizených věcí, mezi které patřil i plyšový pejsek, mohlo dojít k jeho navrácení zpět handicapovanému muži. Ten se dostavil v doprovodu své maminky na územní odbor Klatovy, kde mu společně s jeho plyšákem bylo předáno i několik drobností od policie.



por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.

28. února 2024

