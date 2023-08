Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Obviněn z pokusu vraždy a znásilnění

PLZEŇSKÝ KRAJ – Znásilnil mladou dívku, kterou se následně pokusil zabít ve snaze zakrýt předchozí trestný čin. Do pár hodin se nám podařilo podezřelého vypátrat, zadržet a dnes obvinit.

Kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zahájili trestní stíhání teprve 18letého muže, kterého obvinili ze spáchání trestného činu vraždy spáchaného ve stádiu pokusu a trestného činu znásilnění.

K hrůznému činu došlo v úterý 8. srpna 2023 v nočních hodinách v Plzni. Podle zatím zjištěných skutečností vylákal dnes obviněný muž poškozenou dívku na procházku kolem řeky s tím, že po cestě odnese nějaké věci svému známému. Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně ji způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Dívce, která předstírala smrt, čímž si pravděpodobně zachránila život, se podařilo dostal z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu. Ta nás okamžitě o případu informovala.

Z naší strany se začala ihned připravovat a realizovat rozsáhlá pátrací akce s nasazením maximálního počtu policistů. Pátrali jsme nejenom po samotném podezřelém ale i po důležitých kriminalistických stopách. Po pár hodinách se nám podařilo na základě operativně pátracích činností, usilovném nasazení a výborné spolupráci všech policejních složek vypátrat nejenom důležité stopy, ale i zadržet samotného podezřelého muže.

Ten byl převezen do policejní cely a kriminalisté se začali věnovat procesním úkonům. Dnes odpoledne již vrchní komisařka odboru obecné kriminality muži sdělila obvinění z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu a znásilnění. Rovněž bude z naší strany podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

por. Michaela Raindlová, DiS.

10. srpna 2023

vytisknout e-mailem