Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Noční akce driftařů v Krkonoších

KRAJ – Po trase pod drobnohledem policie.

Zhruba dvě desítky vozidel se včera večer neohlášeně vydaly do Královéhradeckého kraje, kdy jejich cílem byl Špindlerův Mlýn. Jízdu těchto vozidel, která k nám zamířila z Libereckého kraje, monitorovaly po cestě i naše policejní hlídky, a to až do Špindlerova Mlýna. Policisté v rámci několikahodinového opatření zkontrolovali více než dvě desítky vozidel a jejich osádky. V necelých 20 případech byla řidiči udělena v příkazním řízení na místě, a to za nerespektování dopravní značky „Sněhové řetězy“ (C5a). Ve dvou případech bylo dořešení téhož přestupku předáno místně příslušnému orgánu.

V rámci opatření byly u dvou řidičů zjištěny nedoplatky CEPAN v řádech tisíců korun, které byly na místě uhrazeny.

V uplynulých dnech se driftaři například opakovaně vydali i na Rychnovsko do Orlických hor. Kontroly řidičů a technického stavu vozidel se uskutečnily i tam.

Cílem speciálně upravených vozidel však často bývá i Hradec Králové (např. duben 2024, květen 2024, říjen 2024 atd.) nebo i parkoviště u obchodního centra v Trutnově. Všude tam jsme se ve zvýšené míře intenzivně věnovali s ohledem na zajištění veřejného pořádku bezpečnosti silničního provozu.

Jízdou na zasněžených a kluzkých vozovkách ve vyšších rychlostech a v tomto období navíc ohrožují řidiči nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, kterých bude i nadále v souvislosti s příznivými klimatickými podmínkami v horských oblastech přibývat.

mjr. Magdaléna Vlčková

12.12.2024

