Driftování v Orlických horách

RYCHNOVSKO – Policisté nejen monitorovali pohyb několika desítek upravených vozidel.

Během několika dní se v zimním středisku v Deštném v Orlických horách a okolí konalo již druhé setkání řidičů tuningových vozidel, kteří na parkovištích nejen pod lyžařskými vleky driftují, ohrožují bezpečnost silničního provozu a veřejný pořádek ale také obtěžují místní obyvatele a rekreanty nadměrným hlukem. Navíc se tohoto protiprávního jednání dopouštějí v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. První akce, která se konala ve čtvrtek 21. listopadu, neunikla pozornosti policistů jak z dopravní tak i pořádkové policie z Rychnovska. Policisté při ní zkontrolovali více než dvě desítky vozidel a necelé tři desítky osob. Jednomu z řidičů policisté udělili pokutu na místě v příkazním řízení za tzv. driftování. Akce skončila díky přítomnosti policejních hlídek bez dalšího narušení veřejného pořádku a bezpečnosti.

Podruhé se policejní hlídky nejen z okolních obvodních oddělení sjely do okolí Deštného v sobotu 23. listopadu a to na základě aktuálně zjištěných poznatků k další akci tuningářů. Na místě policisté zaznamenali opět několik desítek vozidel. Řidiči se následně vydali z obce Deštné přes sedlo Šerlichu do Orlického Záhoří, kde někteří z nich překročili hranice a pokračovali do Polska. Kontrolou prošlo celkem 15 osobních vozidel a 20 osob. V pěti případech policisté udělili řidičům pokuty za nevyhovující technický stav vozidel např. za nefunkční osvětlení a další za styl jízdy tzv. driftování a túrování.

Policisté se budou podobným akcím do budoucna i nadále ve zvýšené míře intenzivně věnovat s ohledem na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu. Jízdou na zasněžených a kluzkých vozovkách ve vyšších rychlostech navíc ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, kterých bude i nadále v souvislosti s příznivými klimatickými podmínkami přibývat.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

