Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nezvládla řízení na namrzlé komunikaci

STŘÍBRO – Žena přejela do protisměru, kde čelně narazila do protijedoucího osobního auta.

Tachovští dopravní policisté přijali ve středu oznámení o nehodě, která se stala kolem 5:30 hod. v obci Stříbro. V Plzeňskou ulicí jela ve směru do centra 45letá řidička s vozidlem Škoda Fabia, při projíždění levotočivé zatáčky v klesání nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, na namrzlé vozovce nezvládla řízení, vozidlo uvedla do smyku a vyjela do protisměru, kde se čelně střetla s vozidlem Škoda Octavia, které řídila 41letá žena. Při nehodě se zranila řidička fabie, a tak byla z místa převezena do nemocnice ve Stodu. Policisté ještě před tím požití alkoholu vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Vzniklou škodu na obou vozidlech odhadli na 80 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 2. 2021

