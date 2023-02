Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neznámý muž je podezřelý z výtržnictví

PLZEŇ - Policisté se při šetření trestného činu obracejí na veřejnost, pátrají po totožnosti muže, který nožem ohrožoval druhého.

Policisté obvodního oddělení Plzeň – střed se při šetření trestného činu výtržnictví a při pátrání po totožnosti neznámého muže obracejí na veřejnost. K události došlo dne 1. února 2023 před 14. hodinou v Plzni na vlakovém nádraží v Nádražní ulici, kde neznámý muž ve věku 20 – 25 let, normální postavy, s černými vlasy česanými na patku, který po vzájemné slovní a fyzické rozepři nožem ohrožoval druhého muže.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedenému případu a kteří by neznámého muže poznali, případně i osoba, která je na fotografiích, se mohou přihlásit osobně na obvodním oddělení Plzeň – střed, nebo zatelefonovat na číslo 974 325 651, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

15. února 2023

