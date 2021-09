Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Po krádeži usnul v kůlně vysílením

PLZEŇ - Policisté při ohledání místa činů nalezli spícího pachatele v kůlně i s odcizenými věcmi. Mladíka zadrželi a v současné době již přemýšlí o svém jednání ve vazební věznici.

Policisté dne 12. září 2021 přijali oznámení o krádeži věcí a cenností z bytového domu a přilehlých zahrad v Plzni v Domažlické ulici. Nejprve měl v době okolo čtvrté hodiny ráno neznámý pachatel překonat oplocení pozemku vysoké 170 cm bytového domu, vniknout na zahradu za domem a bez užití zjevného násilí si měl otevřít zadní vstupní vchodové dveře, do kterého měl vstoupit. Po schodišti vystoupal do 3. patra, odkud z věšáku, na společné chodbě, odcizil dvě volně pověšené bundy, které si oblékl na sebe. Posléze sešel do suterénu domu, kde přesně nezjištěným způsobem otevřel pravděpodobně nedovřené dveře od bytové jednotky, kterou i se spícím poškozeným prohledal. Z bytu si s sebou odnesl pánskou peněženku s obsahem finanční hotovosti, platební kartou a dokladů, náramkové hodinky, tabatěrku, značkový batoh, ve kterém měl poškozený uloženou pánskou mikinu a šusťákovou bundu, čímž celkově způsobil hmotnou škodu poškozeným za necelé 4 tisíce korun. Při zpáteční cestě z domu ponechal na jeho zahradě odcizený batoh i s obsahem. Cestou překonal přilehlé oplocení sousedního pozemku v téže ulici, kde si z neuzamčené kůlny nevratně vypůjčil motorovou pilu a kufřík s nýtovacími kleštěmi. Na pozemku se nacházela i pergola, ve které si vyhledal a odcizil pouzdro s dalekohledem, přičemž se na další cestu posilnil hrstí piškotů. Poškozenému majiteli tak způsobil hmotnou škodu za více jak čtyři tisíce korun. Zřejmě byl již pachatel z brzké ranní "akce" značně vyčerpán a uviděl, že na dalším sousedním pozemku má jeho majitel umístěný karavan, pokusil se následně po překonání oplocení do karavanu vniknout, avšak neúspěšně. Vzhledem k tomu, že se na pozemku nacházel zahradní domek, muž nelenil, vysadil křídlo okna domku, do kterého vnikl. Celý ho prohledal a znaven v něm usnul. Policisté při ohledání místa činů spícího pachatele uvnitř domku v 10.45 hodin téhož dne nalezli a zadrželi i s odcizenými věcmi, které měl mladík při sobě. Případ policisté obvodního oddělení Plzeň Skvrňany řeší ve zkráceném přípravné řízení, 19letý mladík z Plzeňska je podezřelý ze spáchání přečinu krádež z části ve stádiu pokusu a v jednočinném souběhu s přečinem porušování domovní svobody a přečinem neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Mladý muž se ze své trestní minulosti zřejmě nepoučil. Policisté podali podnět k podání návrhu na vzetí podezřelého do vazby, což soudce akceptoval.

nprap. Veronika Hokrová

15. září 2021

