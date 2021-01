Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nepřizpůsobil rychlost jízdy

DLOUHÝ ÚJEZD – Havaroval mimo komunikaci, kde se vůz převrátil na bok. Následně narazil do stromu.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne oznámení o nehodě, která se stala krátce před 7:30 hod. na silnici mezi obcemi Žebráky a Dlouhý Újezd. Ve směru na Dlouhý Újezd jel s vozidlem Volkswagen Caddy 26letý řidič, který nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a svým schopnostem, při projíždění pravotočivé zatáčky na zasněženém povrchu nezvládl řízení a vozidlo uvedl do smyku. Následně přejel do protisměru, kde narazil do směrového sloupku a poté s autem havaroval vlevo mimo komunikaci, kde se vůz převrátil na levý bok a střechou pak narazil do stromu. Při nehodě byl zraněný 23letý spolujezdec, a tak byl z místa převezen záchrannou službou do nemocnice na vyšetření, poté byl propuštěn do domácího léčení. Požití alkoholu u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Vzniklou škodu na vozidle odhadli na 50 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

15. 1. 2021

