Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Několik viníků ujelo od nehod

TACHOVSKO - Dopravní policisté nyní žádají případné svědky, aby se jim ozvali a napomohli řádnému objasnění nehod a ustanovení viníků.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravních nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 5. ledna letošního roku mezi 14:30 hod. a 16:00 hod. v obci Záchlumí. Před budovou místního obecního úřadu zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem narazil do spodní části pravých zadních dveří zaparkovaného osobního vozidla značky Škoda Octavia a z místa poté ujel. Svým jednáním řidič způsobil škodu ve výši kolem 30 000 korun.

Druhá nehoda se stala 28. ledna kolem 15:00 hod. na sinici II/201 v obci Chodová Planá. Zatím neznámý řidič tam v Kyjovské ulici poškodil břevno železničního přejezdu. Ani tento řidič si nesplnil zákonem stanovenou povinnost a z místa ujel.

Další nehoda, kdy se policisté s žádostí o pomoc obracejí na veřejnost, se stala 1. února kolem 19:50 hod. na silnici III. třídy číslo 1978 v katastru obce Přimda. Po uvedené silnici jel zatím neznámý řidič s blíže neurčeným vozidlem ve směru od Kundratic na Malé Dvorce. Při tom se svým vozidlem přejel do protisměru, kde levým zpětným zrcátkem narazil do levého zpětného zrcátka protijedoucího vozidla značky Volkswagen Passat. Neznámý řidič na místě nezastavil a pokračoval dál ve směru na Malé Dvorce.

Čtvrtá kolize se stala 5. února letošního roku kolem 9:20 hod. na silnici II/198 u obce Pernolec. Ze svědecké výpovědi řidičky, která na místě havárie zastavila, vyplývá, že od obce Pernolec jel po vedlejší komunikaci s vozidlem Volkswagen Passat zatím neustanovený řidič, který na tříramenné křižovatce při odbočování vlevo ve směru na Tachov nezvládl řízení a s vozidlem vyjel vpravo, kde havaroval v silničním příkopu. Následně se řidič snažil s vozidlem vyjet, avšak to se mu nedařilo. Krátce na to u havarovaného auta zastavil řidič bílé dodávky, kterého muž z havarovaného vozidla žádal o vytažení. Vzhledem k tomu, že měl řidič havarovaného auta jevit známky značného požití alkoholu, jeho žádosti řidič dodávky nevyhověl. Ze svědeckých výpovědí dále vyplývá, že podnapilého řidiče z místa havárie někdo odvezl ještě před příjezdem policistů.



V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedených nehod a k ustanovení viníků, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na tísňové lince 158.

V případě nehody, která se stala na pernolecké křižovatce, svoji žádost obracejí zejména na zatím neustanoveného řidiče tmavě zeleného terénního vozidla, který na místě události také zastavil.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

11. 2. 2022

