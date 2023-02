Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nejdřív ji sledovali, potom ji chtěli okrást

PLZEŇ – Tři muži cizí státní příslušnosti sledovali poškozenou, která ve směnárně měnila peníze. Peníze se jí následně pokusili odcizit.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Skvrňany sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež spáchaného ve stádiu pokusu a ve formě spolupachatelství třem cizincům ve věku 34, 40 a 51 let. Podezřelí muži v pátek 3. února 2023 sledovali přes výlohu směnárny poškozenou 46letou ženu, která měnila větší obnos cizí měny na české peníze. Žena z místa poté odjela svým osobním vozidlem. Cizinci ji sledovali a jeli za ní před jeden z bytových domů v ulici Terezie Brzkové. Tady žena z vozidla vystoupila a šla si něco vyřídit ke své známé, která na ni čekala před domem. Stála přitom jen pár metrů od automobilu, který nechala nastartovaný a nezajištěný. Uvnitř vozu navíc seděla její příbuzná. Pachatelé využili situace a pokusili se poškozenou okrást. Jeden z podezřelých s ní začal komunikovat, aby odvedl její pozornost. Mezitím se druhý z pachatelů pokusil z vozidla odcizit kabelku s finanční hotovostí 60 tisíc korun. To se mu ovšem nepodařilo. Druhá žena, která seděla ve vozidle, začala hlasitě křičet. Zloděj se zalekl a z místa rychle odjel i s jeho komplici. Poškozená žena okamžitě kontaktovala policii. Policisté ihned začali po pachatelích pátrat. Díky skvělé operativní činnosti plzeňských kriminalistů a na základě poznatků od svědků se podařilo podezřelé cizince ještě týž den vypátrat a zadržet, a to na dálnici D8.

nprap. Michaela Raindlová

6. února 2023

