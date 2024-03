Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Návštěva spolku seniorů v Žacléři

TRUTNOVSKO – Zazněly informace o starých i nových metodách podvodníků

Hned první březnové pondělní odpoledne si spolek seniorů ze Žacléře vyhradil na návštěvu policejního preventisty. V příjemné atmosféře místního muzea zaplnili posluchači zdejší prostory v hojném počtu.

Přednáška se nesla v duchu bezpečnosti, neboť právě starší lidé mohou patřit do hledáčku různých podvodníků. Přednášející v úvodu připomněl staré metody tzv. šmejdů, kteří používají různé důmyslné i srdceryvné příběhy, ať už při telefonním hovoru, nebo při osobním kontaktu, kdy se snaží třeba vloudit do domácnosti. Vždy jim jde o peníze oběti, kterou přesvědčí i díky větší důvěřivosti lidí seniorského věku. Druhá část byla věnována novým typům podvodů, které souvisí s prodejem i nákupem přes internet, přihlašováním do internetového bankovnictví (nikdo bychom neměli používat žádné odkazy), voláním falešného bankéře a policisty, výhodnými investicemi, či seznámením s americkým vojákem, námořníkem i lékařem. Účastníci měli dále možnost slyšet také o případech, které se stali v rámci okresu Trutnov, jako uvědomění si, že podvodníci mohou cílit na kohokoliv, a je úplně jedno jestli bydlí ve velkém městě, nebo malé obci.

Zavěrem zaznělo, že je důležité se nenachat do ničeho nutit, protože ve stresu pak můžeme udělat špatné rozhodnutí, na což podvodníci sázejí. Vždy je lepší si dát na čas, požádat někoho zkušenějšího o radu, nebo si vše ověřit třeba u své banky. Ani lákavé investice s vidinou zajímavého zisku asi nebudou to pravé, stejně jako láska přes internet.

Bližší informace k praktikám podvodníků naleznete níže v odkazech:

por. Bc. Lukáš Vincenc

6. března 2024

