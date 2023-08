Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvodníci stále útočí

TRUTNOVSKO – Nevěřte promyšleným legendám falešných bankéřů ani výhodným investicím, jde o podvod!

V reakci na množící se podvody přes telefon i v online prostředí Policie ČR opět varuje. Jde bohužel o velký trend dnešní doby a netýká se pouze okresu Trutnov, ale celé ČR. Nicméně jsme v poslední době zaznamenali nárůst těchto podvodů zejména na Královédvorsku.

Podvodníci jsou velmi přesvědčivý a velice obratně manipulují s obětmi. Mají dokonale vymyšlené scénáře a čím dál více se zlepšují. Využívají hlavně techniku, kterou lze nazvat „Apel na strach“. Vystaví oběť časovému presu a obavě, že přijde o své finance. Ta pak v důsledku zmíněného apelu udělá i zcela neracionální rozhodnutí.

Falešný bankéř i policista

Velice rozšířený je model tzv. Falešného bankéře, volající se vydává za pracovníka banky a nutí oběť vložit své peníze do vkladomatu, neboli bitcoinmatu. Má jít o ochranu prostředků, nicméně jde o promyšlený podvod. Pro důvěryhodnost následně volá i falešný policista, který vše potvrdí a jako pomyslnou třešinku poté falešný bankéř dodá, že oběť může věřit pouze jemu, ostatní pracovníci banky jsou totiž zdiskreditovaní, a proto nemá cenu chodit ani do banky osobně. Zároveň sdělí oběti, že i ona sama by se mohla vystavit trestnímu stíhání, pokud neposlechne pokyny a třeba se do banky vydala.

Falešný bankéř může však použít i jiný scénář, který je jednoduší, opět ale využívá apelu na strach. Volanému sdělí, že jeho účet byl napaden a pro ochranu svých finančních prostředků je musí převést na tzv. rezervní účet. Opět jde samozřejmě o podvod, který přichází zejména brzy ráno, nebo naopak později večer.

Ve chvíli, kdy někdo vloží peníze do vkladomatu/bitcoinmatu, zmizí v nenávratnu, neboť se převedou do kryptoměny. Pokud oběť pošle peníze na jiný účet za účelem domnělé ochrany prostředků, je velmi těžké je dohledat, neboť pak putují na další účty.

Reklamy na jedinečné investice

V neposlední řadě se také objevují reklamy na výhodné investice, které mají vždy nějaký poutavý text podpořený fotografií někoho slavného, či nějaké velké společnost jako např. ČEZ. V těchto případech jde také o promyšlený podvod, kdy je oběť většinou zmanipulovaná k nainstalování programu do svého počítače, který umožní vzdálený přístup, nebo sama oběť v dobré víře poskytne své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a navíc potvrdí odchozí platbu, která jde na domnělé investice.

Banky samy před podvody varují

Ve všech případech jde o podvod a u všech typů šplhají škody velmi vysoko. Často jde o veškeré celoživotní úspory. Banka nikdy nekomunikuje tímto způsobem a už vůbec nechce po svých klientech, aby někam vkládali své peníze, nebo je někam přeposílali. Banka má svůj bezpečnostní systém a v případě potřeby s klienty řeší věci osobně. Důležité je také chránit si svá hesla i přístupové údaje a nikomu je nesdělovat. Zároveň si nikdy do počítače neinstalovat žádný neznámý program jako je třeba Anydesk.

Video - Podvodníci se vydávjí za bankéře i policisty

por. Bc. Lukáš Vincenc

22.8.2023, 14:17

