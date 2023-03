Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Násilí proti úřední osobě

STŘÍBRO – Šestatřicetiletý muž napadl policistu a dalšímu vyhrožoval. Kriminalisté mu sdělili podezření ze dvou trestných činů.

Tachovští kriminalisté sdělili šestatřicetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě v jednočinném souběhu s trestným činem vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Během minulého víkendu přijala hlídka stříbrských policistů oznámení, že v tamní restauraci dochází k protiprávnímu jednání. Po příjezdu policistů již na místě k ničemu nedocházelo, vyzvali tři muže v restauraci k prokázání totožnosti. Jeden z mužů začal na hlídku pokřikovat, že se jim prokazovat nebude, a začal jim vulgárně nadávat. Byl znovu vyzván, že pokud neuposlechne výzev a neprokáže svoji totožnost, bude použito donucovacích prostředků a dojde k předvedení. Ani opětovné výzvy šestatřicetiletý muž neuposlechl a stále policistům nadával.

Ti proto použili hmaty a chvaty a svedli muže na zem a nasadili mu pouta. Vedli ho po schodech do služebního auta. Muž klopýtl a upadl. Spolu s ním spadla i policistka. Druhý policista stál a podezřelý ho kousl do lýtka. Po usazení do vozidla poté muž policistu dvakrát kopl. Ve vozu a i na služebně pořád policistům nadával velmi vulgárními výrazy, vyhrožoval, že jim podpálí baráky, že je dobrovolný hasič a že jim pustí plyn a taky že je ukope. Dechovou zkoušku měl pozitivní 1,89 promile alkoholu v krvi. Kriminalisté ve věci povedou zkrácené přípravné řízení, do dvou týdnů stane podezřelý před soudem. Hrozí mu trest odnětí svobody až na čtyři léta.



por. Mgr. Dagmar Brožová

10. března 2023

