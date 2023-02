Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Naši policisté jsou při pátrání po osobách velmi úspěšní

PLZEŇSKÝ KRAJ – Během loňského roku bylo vyhlášeno celkem 1 472 celostátních pátrání po osobách. Většina byla vypátrána, v aktivním pátrání je vedeno pouze 128 osob.

Podle zákona o Policii České republiky policie provádí pátrání po osobách jako součást plnění svých úkolů. Pátrání po osobách je každodenní prací policistů, ti rozlišují osoby hledané, pohřešované a také osoby, u kterých je pátráno po jejich pobytu. Pátrají také po totožnosti neznámých osob, mrtvol, částí lidského těla nebo kosterního nálezu.

Pohřešovanou osobou je osoba, k níž bylo učiněno oznámení o pohřešování, není známo místo jejího pobytu a není podezřelou a lze se domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, dále svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, který má soudem nařízenou ústavní výchovu a byl oznámen jeho útěk.

Hledaná osoba je osoba podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu, na kterou je vydán předchozí souhlas se zadržením nebo příkaz k zadržení či příkaz k zatčení, nebo osoba odsouzená, na kterou je vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Hledanou osobou je také odsouzený, který uprchne z vězeňského zařízení, voják, který se neoprávněně zdržuje mimo útvar, či osoba, která uprchla ze zařízení pro zajištění cizinců.

Během roku 2022 vyhlásily útvary Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje celkem 1 472 celostátních pátrání po osobách, což je ve srovnání s rokem 2021, kdy bylo vyhlášeno 1 330 pátrání, nárůst o zhruba deset procent. Z tohoto počtu vyhlášených celostátních pátrání bylo již 1 344 osob vypátráno a pouze 128 osob je nadále vedeno v aktivním pátrání.

podklad počet vyhlášených osob v roce 2022 z toho odvolaných míra úspěšnosti vypátrání v % nárůst/pokles vyhlášených osob oproti roku 2021 nárůst/pokles vyhlášených osob oproti roku 2021 v % pohřešovaná osoba 149 146 98 % + 19 + 12,8 % dítě v ohrožení 1 1 100 % 0 svěřenec 266 258 97 % + 49 + 18,42 % svěřenec cizinec 2 2 100 % + 1 + 50 % tranzitní migrant 4 4 100 % + 4 ochranné opatření 16 14 87,5 % + 3 + 18,8 % vězeň 0 0 - 1 pátrání po pobytu 394 365 92,6 % + 30 + 7,6 % příkaz k zatčení 360 317 88,1 % + 25 + 6,9 % příkaz k dodání do VTOS 149 137 91,9 % + 23 +15, 4 % příkaz k zadržení 7 4 57,1 % 0 podezřelá osoba 74 60 81,1 % - 6 - 8,1 % osoba k předvedení 19 18 94,7 % - 9 - 47,4 % svědek 4 4 100 % 0 obviněný 8 8 100 % + 4 + 50 % národní podklad + evropský zatýkací rozkaz 17 5 29,4 % + 5 + 29,4 %

Z výše uvedené tabulky, ve které je přehled vyhlášených a odvolaných osob v roce 2022 podle jednotlivých kategorií v porovnání s rokem 2021, vyplývá, že v roce 2022 došlo ke zvýšení počtu vyhlášených pátrání po pohřešovaných i hledaných osob a rovněž pátrání po pobytu osob.

Nejvíce celostátních pátrání se v roce 2022 stejně jako v roce 2021 vyhlásilo po obytu osob, dále na základě vydání příkazu k zatčení a útěku svěřenců s ústavní výchovou. Pohřešovaní s příznakem „dítě v ohrožení“ (pohřešovaná osoba mladší 15 let, která se vzhledem k věku může stát obětí nešťastné náhody, postrádá přístup k životu potřebným lékům, je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapovaná, která se stala obětí únosu) bylo v roce 2022 v Plzeňském kraji vyhlášeno jedno.

V roce 2022 zaznamenali policisté plzeňského krajského ředitelství vysoké procento úspěšnosti při pátrání po pohřešovaných osobách, a to 98 procent. V roce 2021 to činilo 95,4 procent. Přitom při pátrání po pohřešovaných osobách se jedná o nejnáročnější pátrání především z důvodu nákladnosti prostředků a náročnosti na prvotní opatření.

V souvislosti s pátráním po pohřešovaných osobách je třeba také zmínit pátrací akce, kterými se rozumí jednorázové časově a prostorově omezené nasazení většího počtu sil a prostředků směřující k vypátrání osoby.

Taková pátrací akce se konala před několika dny na severním Plzeňsku. Jednadvacetiletá žena si měla vzít asi 25 tablet psychofarmak, které zapila vínem, a odejít z domu ve zkratu, že jí nebaví život. Policisté lokalizovali její mobilní telefon. Po mladé ženě začalo pátrat několik hlídek policistů obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, zásahové jednotky se čtyřkolkou i psovodi se psy a dále několik jednotek sboru dobrovolných hasičů. Byl vyslán i požadavek na nasazení vrtulníku, ale vzhledem k nevhodným letovým podmínkám to nebylo možné. Žena byla po dvou hodinách vypátrána živá a převezena do lékařského zařízení.



por. Mgr. Dagmar Brožová

6. února 2023

