Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Naletěla podvodné stránce

Jindřichův Hradec – Podvodník ženu připravil o více než 190 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení v Jindřichově Hradci prověřují případ trestých činů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, kterého se dne 3. srpna 2022 ve 21:35 hodin dopustil dosud neustanovený pachatel. Podvodník vytvořil internetovou stránku, která svým vzhledem připomínala oficiální stránku pro přístup do internetového bankovnicvtví poškozené. Žena z Jindřichohradecka následně v domění, že se jedná o skutečné stránky, zadala při přihlášení svůj otisk prstu a přihlašovací kód. Pachatel se poté přes podvodnou SMS zprávu zaslanou na telefonní číslo poškozené, dostal do jejího internetového bankovnictví a připravil ji o více než 190 000 korun.

K tomuto způsobu podvodného jednání jsme v nedávné době vydávali tiskovou zprávu, kterou naleznete na tomto odkazu: Nový druh internetového podvodu - Policie České republiky.

por. Miroslav Šupík, DiS., jh.pis@pcr.cz

5. srpna 2022

vytisknout e-mailem