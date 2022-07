Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nalákal ho na zábavu a následně ho oloupil

PLZEŇ - Pod záminkou společné zábavy oběť vylákal na odlehlé místo, aby provedl svůj nekalý plán.

Plzeňští kriminalisté dopadli muže, který měl na svědomí loupežné přepadení. To se odehrálo dne 19. července 2022 v Plzni na Doubravce mimo zastavěnou část čtvrti. Tomu předcházelo náhodné seznámení, téhož dne, v centru města v době okolo desáté hodiny ráno. Pachatel oběť nejprve oslovil s prosbou o cigaretu a následně s ním navázal další kontakt v anglickém jazyce. Jednalo se o 23letého cizince, který zavítal do Plzně za poznáním. Následně se domluvili, že se společně vydají za zábavou do "víru velkoměsta". Již v této době se v hlavě pachatele zrodil nekalý plán. Svého nového kamaráda vylákal na samý okraj doubravecké čtvrti, kde ho zhruba o 45 minut později, pod pohrůžkou fyzické likvidace, vyzval k vydání finanční hotovosti, kterou měl poškozený muž při sobě. Z obavy o svůj život mu poškozený vydal celkem 800 korun. Tou dobou se v jejich blízkosti objevil muž, který náhodně procházel v blízkosti tamní zahrádkářské kolonie. Ten před sebou zahlédl dva muže, z nichž jeden byl zády opřen o pletivový plot a druhý stál k němu čelem v jeho těsné blízkosti. Když poškozený periferně zahlédl možného "zachránce", podařilo se mu uvolnit z pachatelova sevření a rozběhl se k němu. V tom okamžiku pachatel z místa činu utekl opačným směrem. Přivolaní policisté začali intenzivně pátrat po zatím neznámém pachateli, zjišťovali a prověřovali získané poznatky, které je navedly na stopu 27letého pachatele s trestní minulostí. Díky místní a osobní znalosti policistů se podařilo pachatele v krátkém čase dopadnout. O dva dny později, krátce po poledni, kriminalisté muže zadrželi v Plzni na Doubravce a následně obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež. Pod tíhou nashromážděných důkazních prostředků se pachatel k činu doznal. Policejní komisař ve věci podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což soudce akceptoval. Za tento skutek mu v případě pravomocného rozsudku hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

nprap. Veronika Hokrová

26. července 2022

