Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na ubytovně došlo k fyzickému napadení mezi cizinci

PLZEŇ - Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu. Oba útočníci skončili ve vazbě.

Dne 9. února 2024 ve večerních hodinách jsme na tísňové lince 158 přijali oznámení o fyzickém napadení na ubytovně v Kollárově ulici v Plzni. Na místo ihned vyjelo několik hlídek policie. Při rozepři a pod vlivem alkoholu třiatřicetiletý cizinec měl pěstmi napadnout osmatřicetiletého cizince a poté šestačtyřicetiletá cizinka měla poškozeného udeřit do hlavy se slovy, že ho zabije. Měla vzít do ruky kuchyňský nůž a muže několikrát bodla. Muž byl převezen do nemocnice s život ohrožujícím zraněním. Policisté bezprostředně po činu zadrželi dvě osoby. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří zahájili trestní stíhání ženy a obvinili ji ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Druhého útočníka obvinili ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. Spolu se spisovým materiálem státnímu zástupci předali podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soudce dnes odpoledne rozhodl o vzetí obviněných do vazby, kam byli oba eskortováni.



por. Dagmar Brožová

12. února 2024

