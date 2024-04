Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž se nevrátil zpět do svého bydliště

BLOVICE - Pohřešovaný muž by se mohl pohybovat někde v Plzni nebo jeho okolí.

Policisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešovaném muži:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=1210424240311

(Je-li odkaz neaktivní, bylo pátrání odvoláno).



Se jmenovaným naposledy telefonicky mluvila jeho známá dne 23.4.2024 před 14.hodinou, kdy ji uvedl, že je zřejmě někde na louce v Plzni u Koterova. Od uvedeného hovoru je telefonní číslo pohřešovaného nedostupné a muž se do současné doby do svého bydliště v Blovicích nevrátil. Jmenovaný se může pohybovat na území města Plzně.



Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu nebo na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

26. dubna 2024

