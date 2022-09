Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž obviněný z vraždy byl vzat do vazby

TACHOVSKO - Soudce dnes na návrh státního zástupce rozhodoval o vazbě.

Dnes, 14. září 2022, na návrh státního zástupce soud poslal třicetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, do vazby.

Dne 12. září 2022, zahájili krajští kriminalisté trestní stíhání třicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Vrchní komisařka odboru obecné kriminality podá státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby.

V sobotu 10. září 2022 po poledni jsme přijali oznámení o rozepři mezi partnery na ubytovně v obci na Tachovsku. Na místo ihned vyjeli tachovští policisté, kteří v bytě nalezli dvaatřicetiletou ženu bez známek života, která zemřela násilnou smrtí, a zraněného podezřelého muže. Ten byl letecky transportován do nemocnice. Případ se převzali krajští kriminalisté, kteří téhož dne zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda.

por. Mgr. Dagmar Brožová

14. září 2022

vytisknout e-mailem