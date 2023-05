Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Měl zákaz řízení a přes tři promile alkoholu

DOMAŽLICKO – Sedmatřicetiletý řidič s platným zákazem řízení způsobil dopravní nehodu. Dechová zkouška u něj prokázala přes tři promile alkoholu. Před jízdou se posilnil sedmi 11° pivy a velkým panákem.

Dne 13. května 2023 v podvečerních hodinách došlo na silnici III. třídy č. 1834 v menší obci na Domažlicku k dopravní nehodě. Sedmatřicetiletý řidič nákladního vozidla při projíždění prudké levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy a s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do obrubníků a do oplocení dvou domů. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění. U řidiče byla provedená dechová zkouška, která prokázala pozitivní výsledek, a to přes tři promile alkoholu. Dotyčný řidič s naměřenou hodnotou souhlasil a uvedl, že před jízdou vypil sedm 11° piv a velkého panáka tvrdého alkoholu. Muž se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. Dalším šetřením policisté zjistili, že dotyčný nemá u sebe žádné doklady a provedená lustrace prokázala, že mu byl uložen zákaz řízení všech motorových vozidel s platností do měsíce června letošního roku. Na vozidle byla dopravní nehodou způsobena škoda ve výši 40 tisíc korun, na obrubnících 10 tisíc korun a na oplocení domů 20 tisíc korun. Případem se nadále zabývají domažličtí dopravní policisté.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

15. května 2023

