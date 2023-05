Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kynologické cvičení s mezinárodní účastí

PLZEŇSKÝ KRAJ - Čeští policisté předávali své zkušenosti německým kolegům a horským záchranářům s postupy při pátráních akcích v terénu.

Policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje z oddělení služební kynologie uspořádali v tomto týdnu dvoudenní kynologické cvičení s mezinárodní účastí. Tohoto cvičení se zúčastnili němečtí kolegové z Bavorské policie, kynologové z německého výcvikového střediska z Herzogau a dalšími účastníky setkání byli členové Horské služby České republiky.

Společné cvičení bylo zaměřeno na psovody se služebními psy, kteří se účastní pátracích akcí a vyhledávání pohřešovaných osob. Čeští policisté předávali své zkušenosti německým kolegům a horským záchranářům s našimi postupy při pátracích akcích v terénu za využití speciálního softwaru PÁTRAČ. Dobrým příkladem byla rozsáhlá, a nakonec i úspěšná, pátrací akce z října 2021 po pohřešované osmileté Julince, která se ztratila v lese na pomezí hranic s Německem. Do této pátrací akce bylo nasazeno několik desítek policistů jak z české, tak i z německé strany včetně Horské služby České republiky. Do budoucna by bylo přínosné při obdobných pátracích akcích sjednotit a efektivně koordinovat postup všech zapojených pátracích subjektů. Všichni zúčastnění kynologové hodnotili společné cvičení velice pozitivně a též ocenili předání praktických zkušeností z terénu.



por. Ing. Eva Červenková

19. května 2023

