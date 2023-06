Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté sdělili cizinci podezření ze spáchání podvodu

ROKYCANY – Staršímu muži nabídl výměnu střechy. Za neodbornou a nekvalitní montáž požadoval 280 tisíc korun.

Kriminalisté oddělení obecné kriminality Rokycany sdělili v těchto dnech třicetiletému cizinci podezření ze spáchání trestného činu podvod. Ten minulý týden oslovil v Rokycanech pětasedmdesátiletého muže a nabízel mu výměnu střechy na garáži. Senioru nejprve ukázal vzorek střechy, ze kterého by ji zhotovil, a než se muž rozhodl, na střeše již byli další tři cizinci, kteří ji začali rozebírat a měnit za novou. Ovšem z materiálu, který neodpovídal ukazovanému kusu. Cizinec také muži po celou dobu výměny neumožnil, aby se šel na novou střechu podívat. Po výměně po něm požadoval částku 280 tisíc korun, tu však poškozený odmítl zaplatit. Nakonec byla částka snížena až na 140 tisíc korun. I tak tuto částku neměl starší muž u sebe, a tak nasedl k cizincům do dodávky a odjel do místa svého bydliště, kde se nacházela jeho manželka a peníze mu donesla. Po krátkém dohadování částku předali a cizinci odjeli neznámo kam. Po několika dnech, kdy byl senior z jednání cizinců psychicky velmi špatný, celou věc oznámil na policii.

Případ si převzali kriminalisté, kteří se jím ihned začali zabývat. Z provedeného odborného vyjádření bylo patrné, že materiál použitý na střeše je v hodnotě maximálně dvacet tisíc korun, ale byl zcela znehodnocen neodbornou a nekvalitní montáží a práce provedená na výměně střechy je tudíž neúčtovatelná. Kriminalisté nato z kamerových záznamů vytipovali vozidlo, kterým by cizinci mohli ujet. Mapovali pohyb tohoto vozidla, které pokračovalo přes Prahu až na Královéhradecko, kde bylo na dálnici D11 zastaveno a osádka vozidla zadržena. Dva cizinci byli umístěni do policejní cely. Zde má případ šťastný konec. Cizinec policistům vydal celou částku 140 tisíc korun, která poté byla vrácena majiteli.

V souvislosti s tímto případem varujeme občany před těmito podvodníky, kteří si jako svůj cíl záměrně vybírají seniory, ze kterých za provedenou práci, kterou často ani nechtějí, vylákají nepřiměřeně vysoké částky. Buďte obezřetní, osoby, které dobře neznáte, vůbec nepouštějte do svých domovů a nenechte si vnutit opravu či výměnu čehokoliv. V případě, že budete podvedeni, neváhejte a kontaktujte policii.



por. Mgr. Dagmar Brožová

21. června 2023

