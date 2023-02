Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté obvinili sedm lidí z loupeže

DOMAŽLICE – Ženy pod záminkou poskytnutí sexuálních služeb vylákaly do bytu cizince, kteří pak byli dalšími muži a ženami fyzicky napadeni a okradeni.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje společně s domažlickými kriminalisty několik měsíců intenzivně pracovali na případech násilného charakteru, ke kterým docházelo na Domažlicku. V těchto dnech náročné prověřování ukončili a 31. ledna zahájili trestní stíhání mužů ve věku 42 let, 36 let a 16 let a žen ve věku 51 let, 23 let, 27 let a 30 let ze spáchání zločinu loupež v souběhu se zločinem neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obvinění jako organizovaná skupina se společně dohodli, že by si mohli „přivydělat“ tím, že budou krást cenné věci cizincům, kteří zastaví ženám poskytujícím sexuální služby za Domažlicemi. Žena tyto cizince pak vylákala do bytu, kde s nimi započala pohlavní styk nebo jim sdělila, aby se vysvlékli a připravili se na soulož. Poté do místnosti vstoupili další muži, kdy část z nich cizince mlátila a strkala do nich a část jim ukradla jejich věci. Brali řetízky, peněženky s eury, mobilní telefony, platební karty, flash disky. Když se stalo, že cizinec u sebe neměl dostatečnou finanční hotovost, odvezli jej k bankomatu, kde si peníze vybral. Mezitím jim další z party prohledali jejich auta, odkud ukradli například i osvěžovače vzduchu, mandarinky a čokoládu. V několika případech vymysleli na cizince fintu. Poblíž postele vylili červené potravinářské barvivo, které přechovávali v sáčku, jako že to byla krev a že holce bylo teprve 13 let. A pokud jim cizinec nezaplatí, tak ho udají na policii. Nejčastěji si říkali o tisíc eur. Vše si také natáčeli na mobil a fotili. Kriminalisté evidují téměř dvacet případů. Je však zřejmé, že někteří poškození to nechtějí hlásit na policii, s čímž pachatelé s vysokou mírou počítali.

Všech sedm osob bylo po předchozím souhlasu státního zástupce zadrženo. Zásahová jednotka si došla pro obviněné do tří objektů. Všichni zadržení pak byli umístěni do policejní cely. Kriminalisté podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. Soudce včera návrh akceptoval, a tak jsou všichni obvinění v současné době již ve vazební věznici. Hrozí jim trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

3. února 2023

