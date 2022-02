Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvodníci útočí telefonicky i osobně

RYCHNOVSKO - Nedejme jim šanci.

Podvody zaměřené na virtuální prostředí anebo na zranitelné oběti - seniory řeší policisté v současné době stále častěji.



Podvody online

Policisté evidují případy s podobnou legendou, při které podvodníci na druhé straně telefonu žádají o přístup do účtu pod různou záminkou. Požadují citlivé údaje, žádají o poskytnutí přístupu do zařízení aj. Vše pod časovým presem s upozorněním, že oslovený nemá moc času na řešení a při jeho váhání mu vznikou problémy. Poškozeným podvodníci také posílají podvodné zprávy nebo se vydávají za bankéře či obchodníky s kryptoměnou.



Podvody na seniorech

Podvodníci osloví seniora přímo na ulici nebo v jeho bydlišti. Zneužijí jeho důvěřivosti a slušnosti a pod smyšlenou legendou se z něho snaží vylákat peníze.

V případech "Vnuk" podvodník většinou zavolá na pevnou linku s pozdravem: „Ahoj babi/dědo, jak se máš?" a zneužije informace, kterou jim senior poskytne tím, že vnuka osloví křestním jménem. Tak začíná cílená komunikace se záměrem připravit seniora o peníze nebo cennosti. Bohužel, senior tak pod extrémním nátlakem a vypracovanou manipulací často přichází o všechny své úspory.



Prevence

O těchto nekalých způsobech informujeme širokou veřejnost nejen v rámci zasílání preventivních textů na webové stránky obcí a dalších institucí, do obecních zpravodajů a jiných periodik, ale i dostupností informací na úřadech, v bankovních institucích, prodejnách, restauračních, zdravotnických, sociálních a dalších zařízení formou letáků s touto tématikou.

Přečtení preventivních rad a postupu, jak se v takových případech zachovat, zabere jen pár minut a může tak zachránit před ztrátou úspor i před dalšími nepříjemnými okamžiky.

por. Mgr. Alena Kacálková

2.2.2022

