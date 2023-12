Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krajští kriminalisté obvinili cizince ze zločinu těžké ublížení na zdraví

STŘÍBRO – Na ubytovně po předchozí slovní a fyzické rozepři nožem napadl tři muže a způsobil jim vážná zranění.

V sobotu krátce před devátou hodinou večer jsme na tísňové lince policie přijali oznámení o fyzickém napadení několika mužů v prostorách ubytovny v obci Stříbro. Dvaačtyřicetiletý cizinec po předchozí slovní a fyzické rozepři napadl nožem tři muže ve věku 21 let, 20 let a 19 let. Způsobil jim bodnořezná poranění hrudníku, zad a horních končetin. Poranění si vyžádala urgentní převoz a vysoce odborné ošetření v nemocnici. Operační důstojník na místo vyslal několik policejních hlídek, tachovské kriminalisty a také výjezd krajských kriminalistů, kteří si případ převzali. Podezřelý muž byl zadržen a umístěn do policejní cely. Podrobil se dechové zkoušce na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem 1,57 promile alkoholu v dechu. Na místě byly zajištěny kriminalistické stopy, kriminalisté vyslechli další osoby, přibrali soudní znalkyni z odvětví soudní lékařství. Dnes zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Za to, že svůj čin spáchal na dvou a více osobách, mu podle ustanovení trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. Kriminalisté státnímu zástupci spolu se spisovým materiálem podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.



por. Dagmar Brožová

4. prosince 2023

