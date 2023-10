Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krajští kriminalisté objasnili vraždu jednapadesátiletého muže

PLZEŇSKÝ KRAJ – Po intenzivním prověřování obvinili dva muže a ženu. Kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněných do vazby.

Dne 4. října 2023 byl na lesní cestě u obce Benešovice nalezen ohořelý osobní automobil, ve kterém se v zavazadlovém prostoru nacházelo ohořelé torzo těla. Případ si převzali krajští kriminalisté. Mrtvého se podařilo ztotožnit, jednalo se o jednapadesátiletého muže, který od předchozího dne po pracovní cestě do Prahy o sobě nepodal žádnou zprávu a nevrátil se do místa svého bydliště a po kterém bylo vyhlášeno pátrání. Plzeňští kriminalisté s pražskými kolegy na případu usilovně pracovali, vyhodnocovali podání vysvětlení osob, kamerové záznamy, veškeré dostupné informace a zajištěné stopy. Prováděli celou řadu dalších procesních úkonů. Intenzivním prověřováním se jim podařilo ustanovit podezřelé. Dva muže a jednu ženu dne 18. října 2023 zadržela plzeňská a pražská zásahová jednotka v Praze a v Kralupech nad Vltavou. Kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřicetileté ženy, třiačtyřicetiletého muže a jednatřicetiletého muže, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Toho se měli dopustit tím, že po předchozí společné domluvě poškozeného vylákali do bytu v Praze, kde ho brutálně napadli a způsobili mu zranění, v důsledku kterých na místě zemřel. Tělo poté naložili do osobního automobilu, se kterým odjeli do lesního porostu na Tachovsku, kde vozidlo i s tělem zapálili. Motivem činu mělo být získání finančního profitu z následného dědictví po poškozeném. Spolu se spisovým materiálem kriminalisté státnímu zástupci podali i podněty k podání návrhů na vzetí obviněných do vazby.





por. Dagmar Brožová

20. října 2023

