Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Exploze v bytě

Kopřivnice: K explozi mělo dojít při manipulaci s chemikáliemi

Včera v podvečer okolo 19. hodiny došlo v jednom z bytů bytového domu v Kopřivnici k explozi. Na místo ihned přijely všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Ze svých bytů byly evakuovány téměř čtyři desítky osob, a to za asistence policistů, kteří kontrolovali, zda nájemníci byty opustili. Policisté byli v kontaktu jak se samosprávou, tak s hasiči. Do péče zdravotníků byl předán téměř 30letý nájemník bytu, ve kterém došlo k explozi. Ke zranění jiné osoby nedošlo. Vzhledem k poškození bytu a okolnostem (případný únik plynu) byli na místě také statik a plynař. Tito konstatovali, že policisté mohou vstoupit do domu, respektive bytu.

K ohledání místa byli přivoláni pyrotechnici z Pyrotechnické služby Policie ČR, psovod se služebním psem k vyhledávání akcelerantů a specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství. Policisté na místě pracovali v podstatě až do brzkých ranních hodin, přičemž zajistili stopy a předměty, jejichž odborné zkoumání provedou pyrotechnici. Kriminalisté dokumentovali i další související skutečnosti.

Z dosud zjištěných informací vyplývá, že muž měl mít v bytě různé chemické látky a současně pyrotechnické výrobky, přičemž k explozi mělo dojít při či následně po manipulaci s chemikáliemi. Jedná se o příčinu s nejvyšší pravděpodobností. Policisté dosud vzhledem ke zranění a hospitalizaci muže nevyslechli.

Kriminalisté oddělení obecné kriminality územního odboru Nový Jičín věc prověřují pro podezření z trestného činu obecné ohrožení. I nadále budou pokračovat v jednotlivých úkonech trestního řízení. Od dnešních ranních hodin se postupně vrací evakuovaní obyvatelé do svých bytů.

V souvislosti s případem připomínám informace o nebezpečí související s manipulací s pyrotechnikou.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 30. prosince 2022

