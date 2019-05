Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomněnkový den

PLZEŇSKÝ KRAJ - 25. květen je Dnem pohřešovaných dětí. Při pátrání po pohřešovaném dítěti může pomoci každý z nás.

I v letošním roce se policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zapojují do celorepublikového projektu, v jehož souvislosti upozorňujeme na problematiku pohřešovaných dětí.

Pomněnkový den má již několikaletou tradici a jeho počátky sahají do Ameriky. V roce 1983 vyhlásil prezident Spojených států amerických Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí jako vzpomínku na šestiletého chlapec, který se právě 25. května 1979 v New Yorku ztratil po cestě do školy. Pomněnkový den nese svůj název odvozený od kvítku pomněnky, jehož překlad z angličtiny znamená „nezapomeň na mě“.

Policisté v Plzeňském kraji tak budou v souvislotsi s tímto tématem oslovovat veřejnost, a zejména pak ty nejmenší. Děti dostanou od policistů drobné propagační věci – jako reflexní silikonové náramky s důležitými telefonními čísly, pomněnkové klipy či informativní letáky. Cílem tohoto projektu je informovat děti o rizicích útěků z domovů a rovněž snaha o aktivnější zapojení veřejnosti v případech, kdy by lidé svými informacemi mohli přispět k nalezení ztracených dětí.

Každý rok policisté pátrají po několika stovkách pohřešovaných dětí, které se nevrátí do ústavních zařízení či do svých domovů, a jejichž rodiče o ně mají strach. V pátrání po dětech jsou velmi důležité prvotní minuty a předávání informací veřejnosti, která mnohdy svými poznatky dopomůže k šťastnému nalezení dětí a jejich návratu.

V roce 2018 policisté na území Plzeňského kraje vyhlásili pátrání po pohřešovaném dítěti (osobě mladší 18 let) v 453 případech. Většinou se jednalo o svěřence ústavních zařízení (366 dětí), přičemž přibližně v 75% šlo o pohřešované chlapce. U dětí, které se nevrátily do svých domovů, naopak převažovalo pátrání po dívkách, které utekly zejména kvůli partnerským vztahům. Mezi krizová období pro útěky dětí patří období vysvědčení a prázdnin, pro děti z ústavních zařízení i období návratu z povolené dovolenky.

V případě vyhlášeného pátrání po dítěti do 15 let (v určitých případech až do 18 let), které může být ohroženo na zdraví či životě apod., využívají policisté efektivní nástroj - Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Za jeho využití se dostává prostřednictvím médií veřejnosti velmi rychle informací o dětech, které byly do tohoto mechanismu zařazeny. V minulém roce byly na území Plzeňského kraje v tomto režimu 2 děti, které byly po krátké chvíli nalezeny.

V letošním roce pátrali policisté v našem kraji po 29 dětech, které se nevrátily domů, ale ve všech případech byla pátrání odvolána. Současně kolegové vyhlásili pátrání i po 145 dětech z ústavních zařízení, kdy je stále v pátrání 24 svěřenců.

Problematiku pohřešovaných dětí a samotný Pomněnkový den podpoří i celorepublikový preventivní projekt, kterého se zúčastní vybraní žáci 4. – 6. tříd základních škol. V úterý 28. května proběhne tato akce i v Plzni, a to v prostorách Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Součástí programu bude prezentace video spotů s tématikou pohřešovaných dětí a besedy na téma bezpečného chování směřující k předcházení rizikových situací. Projekt bude doprovázen i interaktivní „bubnovou“ show youtubera Tokhiho a zúčastní se jej zástupci Policejního prezidia ČR.

por. Mgr. Pavla Burešová

24. května 2019

