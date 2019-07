Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policejní cyklohlídky

Policisté dohlížejí na bezpečnost cyklistů nejen na Šumavě.

Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje dohlížejí v letních měsících na bezpečnost cyklistů a turistů nejen na Šumavě. Na cyklostezkách v Plzeňském kraji můžete potkat nyní policisty na služebních kolech. Dohlížejí zejména na bezpečnost, ale také poradí, když je potřeba a rozdávají i dárky v podobě reflexních prvků, alkoholtesterů či cyklolékárniček. Na některých místech mohou turisté navštívit i preventivní stánek, kde je naším partnerem Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Všichni cyklisté by si měli uvědomit, že svým chováním mohou ohrozit i ostatní účastníky silničního provozu, proto je potřeba, aby byli obezřetní. Cyklisty na elektrokolech jsme upozorňovali na fakt, že kola jsou těžší a rychlejší než klasická jízdní kola, a proto musí být obzvlášť opatrní zejména při jízdě v nerovném terénu, při pádu může dojít k vážnějším úrazům. Cyklisté nesmí zapomínat ani na to, že pro ně platí stejná pravidla jako pro řidiče, tedy před a během jízdy nesmí požívat alkohol.

Všem cyklistům a turistům přejeme mnoho krásných zážitků a hlavně, ať do cíle dorazí ve zdraví.

mjr. Ing. Martina Korandová

