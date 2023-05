Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádežemi způsobil škodu za téměř 540 tisíc korun, nyní již je ale ve vazbě

DOMAŽLICKO – Domažličtí kriminalisté sdělili obvinění třicetiletému muži z Domažlicka. Ten se nejméně od konce loňského roku do poloviny měsíce dubna letošního roku dopustil hned několika krádeží na území okresu Domažlice, čímž způsobil škodu za téměř 540 tisíc korun. Nyní je již ve vazbě.

Domažličtí kriminalisté na základě vlastního šetření a za pomoci zajištěných kamerových záznamů sdělili obvinění ze spáchání přečinu krádež a přečinu porušování domovní svobody třicetiletému muži z Domažlicka. Ten se nejméně od konce loňského roku do poloviny měsíce dubna letošního roku dopustil hned několika krádeží na území okresu Domažlice.

V posledním prosincovém týdnu loňského roku obviněný neoprávněně vstoupil neuzamčenými vchodovými dveřmi do vnitřních prostor jednoho z bytových domů na Poběžovicku. Následně vnikl do sklepních kójí, které prohledal, ale nic z nich neodcizil. Poté vstoupil do společné prádelny domu, kde násilným způsobem přeštípl visací zámek umístěný na elektrokole, které následně odcizil. Tím způsobil škodu ve výši 85 tisíc korun.

V únoru letošního roku v odpoledních hodinách vnikl neuzamčenými dveřmi do prostoru šatny jedné ze škol na Domažlicku. Z té odcizil dámskou kabelku s věcmi v hodnotě přesahující částku 14 tisíc korun a batoh se sportovními potřebami a mobilním telefonem ve výši téměř 3 500 korun.

V posledním březnovém týdnu ve večerních hodinách nezjištěným způsobem vstoupil obviněný do pánské šatny jedné ze základních škol na Domažlicku, ze které odcizil několik kusů pánského oblečení, mobilní telefon, cigarety, zapalovač a větší počet různých klíčů. Jedním z klíčů byl i klíč od osobního vozidla, které bylo zaparkované u školy, a za jeho pomoci si automobil odemkl a odcizil z něj balení papírových kapesníků a žvýkaček. Tímto svým jednáním spáchal škodu v hodnotě téměř 15 tisíc korun.

O dva dny později v odpoledních hodinách vnikl lstí do vnitřních prostor další základní školy na Domažlicku. Vešel do neuzamčené šatny sportovní haly, ze které odcizil pánskou peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady, čímž způsobil škodu na odcizených věcech ve výši 6 500 korun.

V období, na přelomu měsíce března a dubna, vnikl přes uzavřené neuzamčené dveře do vnitřního prostoru kůlny, stojící na pozemku u bytového domu v jedné z menších obcí na Domažlicku. Z kůlny odcizil motocykl i s klíči v hodnotě přes 7 tisíc korun.

Další krádeže se obviněný dopustil první dubnový den v dopoledních hodinách v areálu jedné z firem na Horšovskotýnsku, kde v té době byl zaměstnán. Z prostoru šatny a kuchyňky vzal ze stolu klíče od osobního vozidla, které bylo zaparkované na pozemku u firmy. Z auta odcizil finanční hotovost v kovových mincích ve výši téměř 200 korun.

V prvním dubnovém týdnu se obviněný dopustil další krádeže. Ve večerních hodinách vnikl do neuzamčeného osobního vozidla zaparkovaného v jedné z ulic v obci Domažlice. Ze zavazadlového prostoru automobilu odcizil krabici, ve které se nacházely různé druhy šperků v celkové hodnotě 400 tisíc korun.

V polovině dubna muž kradl opět. V podvečerních hodinách vnikl do volně přístupného neuzamčeného prostoru šaten jednoho ze sportovních center v obci Domažlice. Odtud odcizil z volně položené sportovní tašky jeden kus chytrých hodinek a elektrický kartáček s pouzdrem v celkové hodnotě 4 tisíce korun.

Uvedených krádeží se obviněný dopouštěl i přesto, že již byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen. V současné době je muž vazebně stíhán domažlickými policisty z oddělení obecné kriminality. O umístění obviněného do vazby rozhodl Okresní soud v Domažlicích.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

2. května 2023

vytisknout e-mailem