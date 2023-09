Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kontroly cizinců ve firmách a jedno překvapivé zajištění

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté z odboru cizinecké policie ve spolupráci se speciální pořádkovou jednotkou zkontrolovali v úterý 5. září několik firem na Domažlicku a zajistili několik cizinců, jednoho dokonce objevili ve skříni.

Celá akce začala v dopoledních hodinách a byla zaměřena na nelegální zaměstnávání, odhalování padělaných nebo pozměněných dokladů nebo listin a na nelegální pobývání cizinců v České republice. Celkem byly zkontrolovány 4 firmy a 110 osob cizí státní příslušnosti. Z toho sedm z nich bylo zajištěno pro porušení zákona o pobytu cizinců a bylo s nimi zahájeno řízení o správním vyhoštění z území členských států EU. Za účelem realizace správního vyhoštění byli umístěni do zařízení pro zajištění cizinců. Dále policisté uložili 4 pokuty příkazem na místě za to, že při kontrole u sebe dotyční neměli žádný doklad totožnosti.

Osmé a nejzajímavější zajištění policisté provedli v místě bydliště dvou již zajištěných cizinců, kteří si tam museli vyzvednout své doklady. Muži policisty zavedli do svého obydlí, jeden ze zajištěných otevřel skříň za účelem získání svého dokladu a k překvapení všech se tam ukrýval jejich spolubydlící. Ten samozřejmě věděl, proč se skrývá, protože je taktéž na našem území neoprávněně. Konkrétně od 1.1. 2022, a tak mu bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, na jehož základně nesmí vstoupit do států Evropské unie po dobu dalších 2 let. Opustit Českou republiku pak musí do 4. října letošního roku.

Podobné kontroly budou na území našeho kraje probíhat i nadále.



nprap. Ondřej Hodan

7. září 2023

