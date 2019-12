Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kontroly chatových oblastí

HORŠOVSKOTÝNSKO – Policisté obvodního oddělení a dopravní policisté se psovodem v součinnosti kontrolovali chaty a dohlíželi na bezpečnost silničního provozu.

Během tohoto týdne se na teritoriu Obvodního oddělení Horšovský Týn uskutečnila bezpečnostní akce, která byla zaměřena na kontrolu chatových oblastí. Během několika hodin zkontrolovali policisté obvodního oddělení společně s psovodem se služebním psem a v součinnosti s dopravními policisty téměř stovku rekreačních objektů v chatových oblastech Podhájí, Mezholezy a Sedmihoří. Při bezpečnostní akci policisté nezjistili žádné narušení objektů ani žádnou jinou trestnou činnost.

V souvislosti s příchodem zimy se chatové oblasti vylidnily, pouze malá část rekreantů využívá chaty celoročně. Policisté sice pravidelně navštěvují rekreační oblasti a objekty kontrolují, nicméně není v jejich silách ohlídat všechny. Je tedy velmi důležité, aby se o zabezpečení svého majetku starali zejména jejich majitelé. Aby nedali zlodějům šanci, stačí učinit jednoduchá a v podstatě levná opatření. Prevence proti vloupání do bytu, domu či rekreačního objektu začíná u řádně zamčených vstupních dveří a zajištěných oken. Vybrat si mohou základní bezpečnostní zámky nebo složitější uzamykací systémy. Vhodným doplněním jsou ochranné mříže a uzamykatelné okenice. Občané mohou zvolit i zabezpečovací techniky a systémy jako například elektronickou zabezpečovací signalizaci nebo různé nástrahové detektory.

Majitelům chat doporučujeme nenechávat přes zimní období v chatách žádné cenné věci, provádět častější kontroly svých příbytků, řádně své chaty a chalupy zajistit a také více si všímat pohybu podezřelých osob v okolí chat. Při zjištění vloupání do objektu nevstupovat do něj, pachatel by stále mohl být uvnitř. Ani nedoporučujeme proti pachateli zakročovat. Rovněž neuklízet po zlodějích a nedotýkat se věcí, mohly by se tak zničit případné stopy důležité pro objasnění případu. A neprodleně případ oznámit na policii.



por. Mgr. Dagmar Brožová

12. prosince 2019

