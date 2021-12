Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté v rychnovské knihovně

RYCHNOVSKO - Čtenářům přinesli reflexní prvky a utěrky na brýle.

Buďte vidět i cestou do knihovny. A chraňte se proti online podvodům.



Na bezpečí dospělých i dětských čtenářů se dnes věnováním preventivních materiálů zaměřili rychnovští policisté. Milovníkům literatury může například cestou do Městské knihovny či zpět v současném pošmourném počasí posloužit reflexní taška od ZPMV ČR. Do ní si kromě vypůjčených knih někteří malí i velcí návštěvníci jednotlivých oddělení přidali třeba policejní křížovky pro volný čas nebo utěrky na brýle. Ty stejně jako vložený letáček upozorňují na podvodníky v online prostředí a radí, jak se při jejich útocích zachovat.

Dnešní nabídka reflexních prvků příchozí potěšila. Zajímali se i o to, jak na případné výzvy falešných institucí reagovat. Přivítali i letáčky s textem, který radí, jak správně postupovat.



Nejdůležitější zásadou je NIKOMU NESDĚLOVAT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE, HESLA ANI PŘÍSTUPOVÉ KÓDY, protože banky ani státní instituce prostřednictvím emailů či sociálních sítí nikdy o tyto informace nežádají!

Více k prevenci zde:

Chraňte se proti online podvodům

Viditelnost je důležita

por. Mgr. Alena Kacálková

8. prosince 2021

