Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

K podzimu opět narůstají počty střetů s lesní zvěří, nejvíce na Českolipsku

KRAJ - To dlouhodobě vykazuje nejvyšší počty kolizí se zvěří v Libereckém kraji.

Řidič se na silnici nejpravděpodobněji střetne s lesní zvěří v období mezi dubnem a červnem a pak také na podzim od září do listopadu, kdy je zvěř aktivní a migruje za potravou. A podzim se začíná zapisovat do našich dopravních statistik. Od počátku tohoto týdne evidujeme už 8 střetů se zvěří jen na Českolipsku. Došlo k nim buď kolem 5. hodiny ranní nebo mezi 19. a 20. hodinou, a to napříč celým okresem. Je třeba na toto zvýšené riziko myslet a svou jízdu tomu přizpůsobit zejména snížením rychlosti tam, kde se dá pohyb lesní zvěře předpokládat.

Za celý loňský rok evidujeme v Libereckém kraji 923 kolizí se zvěří a v celé republice jich bylo 14 402. Nikdo při nich naštěstí nezemřel, ale celorepublikové statistiky hovoří o 4 těžkých a 123 lehkých zraněních.

Za prvních 9 měsíců letošního roku evidujeme v Libereckém kraji 698 nehod se zvěří, z nich se 353 stalo právě na Českolipsku, 56 na Jablonecku, 184 na Liberecku a 105 na Semilsku. Podobné počty jsme zaznamenali rovněž za stejné období loňského roku, kdy v celém kraji došlo k 689 střetům, na Českolipsku ke 351, na Jablonecku k 56, na Liberecku ke 176 a na Semilsku ke 106.

Podrobnější pohled na Českolipsko nabízí i přesnou statistiku druhů zvěře, se kterou řidiči měli kolizi. Letos například ve 255 případech se srnkou, v 16 s jelenem nebo laní, v 7 s daňkem, v 8 s liškou, v jednom s vlkem.

O tom, jak reagovat na zvěř na silnici si přečtěte v následujícím odkazu na náš článek, který jsme na toto téma nedávno publikovali. Přejeme vám hodně kilometrů bez nehod.

5. 10. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

