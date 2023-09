Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidička octavie zpanikařila, když jí do jízdní dráhy vběhla srnka

ČESKOLIPSKO - Havárie se naštěstí obešla bez zranění.

V pondělí krátce před 19. hodinou projížděla 37letá řidička v osobním vozidle Škoda Octavia po silnici třetí třídy číslo 26844 ve směru od Nové huti na Horní Světlou, když jí z lesa do jízdní dráhy vběhla srnka. Žena za volantem okamžitě propadla panice a strhla řízení vpravo, čímž se stalo, že vyjela ze silnice a nabourala do vzrostlého stromu. Měla přitom velké štěstí, že při nárazu do silného kmene neutrpěla žádné zranění. Na autě zůstala škoda za nejméně 80 000 korun.

V této souvislosti připomínáme řidičům několik užitečných rad, jak zabránit fatálním následkům u podobných dopravních situací.

Jestliže na silnici zaregistrujeme lesní zvěř na větší vzdálenost, opatrně zastavíme a světla přepneme na tlumená. Můžeme se i pokusit zvíře vyplašit troubením, to se nám ale nemusí vždy povést.

Dále platí, že tam, kde můžeme předpokládat zvýšený výskyt lesní zvěře, preventivně snížíme rychlost. Pokud nás zvíře překvapí tak, že nám skočí před auto na krátkou vzdálenost, neměli bychom se snažit střetu vyhnout tím, že strhneme řízení vpravo nebo vlevo, obojí je velmi riskantní. Optimální je, dupnout na brzdu. Noha přitom musí být zapřená o brzdu a volant držíme pevně ve směru jízdy.

V případě srážky se zvířetem přirozeně nejprve zkontrolujeme, jak je na tom posádka v našem autě. Pak si oblékneme reflexní vestu, zapneme výstražná světla a místo nehody označíme výstražným trojúhelníkem. Při srážce se zvěří voláme vždy policii.

20. 9. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna havárie u Nové Huti Detailní náhled

vytisknout e-mailem