Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Jižně od Prahy proběhla akce HAD 2019

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté z územního odboru se na konci minulého týdne zapojili do celorepublikové akce HAZARD, ALKOHOL A DĚTI (HAD 2019).

Akce HAD 2019 navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie České republiky ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších subjektů. Cílem „hada“ je především prevence, tedy předcházení protiprávnímu jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad dodržováním platné legislativy a také osvěta.

V předem vytipovaných lokalitách územního odboru Praha venkov-JIH ve dnech 6. až 7. listopadu 2019 policisté zrealizovali podzimní část zmiňované preventivní akce. Při kontrolách se zejména zaměřili na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, tabákových a jim obdobných výrobků, nelegálních drog, jakož i dodržování zákazu umožnění hazardního hraní osobám mladší 18 let.

V období akce, do které bylo postupně nasazeno na dvě desítky policistů a zapojili se do ní 2 pracovníci státní správy a samosprávy, bylo zkontrolováno celkem 97 osob, 22 restauračních zařízení, klubů, zábavných podniků, obchodů a jiných míst s předpokládanou účastí nezletilých a mladistvých osob. U žádné z kontrolovaných osob mladší 18 let nebylo zjištěno, že by požila nebo byla pod vlivem alkoholu, či jiné návykové látky. V pěti případech policisté zjistili drobná porušení zákona, která na místě vyřešili v příkazním řízení.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

15. listopadu 2019

