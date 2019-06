Začíná akce HAD 2019

Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, celníky, hasiči a dalšími subjekty chystá opět sérii celostátních preventivních kontrol zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardního hraní. Kontroly budou probíhat od června do konce roku po celém území Česka. Policie se letos ve vyšší míře zaměří na spolupráci s Českou obchodní inspekcí, která do akce HAD zapojí nezletilé figuranty na kontrolní nákupy, tzv. mystery shopping, a to zejména při kontrolách restauračních zařízení, diskoték, večerek, barů, supermarketů a dalších provozoven.

Akce HAD 2019 (Hazard, alkohol a děti) navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, dále také ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších subjektů. Každoročně se v rámci akce HAD odhalí stovky osob mladších 18 let, kterým byl prodán alkohol, nebo jim bylo provozovateli umožněno hazardní hraní. Letos se kromě barů a heren či nočních podniků akce rozšíří na obchodní řetězce, večerky, restaurační zařízení a v některých případech i akce pod širým nebem.

„V loňském roce jsme při akci HAD odhalili 17 nezletilých a 250 mladistvých v podnapilém stavu. Tyto stále vysoké počty odhalených případů porušení zákona v oblasti prodeje alkoholu dětem nám ukazují, že má smysl v obdobných akcích pokračovat,“ uvedl plk. Martin HRINKO, ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR a vedoucí organizačního štábu HAD.

Akce HAD 2019 bude realizovaná v období od června do konce roku ve třech kontrolních kolech. Zároveň ji bude doprovázet řada vedlejších aktivit. Cílem akce je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad dodržováním platné legislativy a také osvěta. Kontrolovat se bude zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18ti let věku).

„Při samotných kontrolách vnímám jako velmi důležitou spolupráci a koordinaci různých složek státního dohledu a dozoru. Jen tak můžeme podchytit všechny problémy a dále s nimi pracovat,“ zdůraznil plk. Martin HRINKO.

Propojení kontrolních orgánů ocenila i národní protidrogová koordinátorka Jarmila VEDRALOVÁ. Podle ní je preventivní význam akce HAD především v budování zodpovědnosti u dospělých, kteří jsou těmi, kdo mají dodržovat zákony a nezletilým alkohol nenabídnout:

„Tato forma kontrol je výjimečná, protože při ní dochází ke komplexní kontrolní činnosti zúčastněných institucí na území celé republiky. V Česku je v riziku závislosti na alkoholu přes milion obyvatel, přičemž přes 600 tisíc z nich konzumuje alkohol denně ve větším množství. Přes půl milionů lidí se pak běžně pohybuje v riziku rozvoje závislosti na hazardním hraní. Pokud se zaměříme na nezletilé, tak podle studie ESPAD v letech 2015 a 2016 mezi 16letými uvedlo 42 %, že alespoň jednou v posledním měsíci konzumovalo 5 nebo více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, zatímco 12 % dospívajících bylo častými konzumenty nadměrných dávek alkoholu přibližně jednou týdně nebo častěji.“

„Podle výsledků studie HBSC opakovanou opilost v životě uvedlo 30 % 15letých, ale také přibližně 6 % 13letých a 1 % 11letých. Průměrný věk první zkušenosti s opilostí v dětském věku je 12 let,“ přiblížila Jarmila VEDRALOVÁ s tím, že je přesvědčena, že realizované preventivní kontroly ve spolupráci s policií v průběhu posledních let alespoň částečně přispěly ke snížení konzumace alkoholu dětmi a ke zvýšení zodpovědnosti dospělých při prodeji legálních návykových látek.

K hazardnímu hraní u nezletilých, které akce HAD také monitoruje, Jarmila VEDRALOVÁ uvedla: „Zkušenost s hraním hazardní hry má přibližně čtvrtina 16letých, jde zejména o loterie a stírací losy, ale i o hraní karet o peníze a kurzové sázky. Nezletilí se ke kurzovému sázení dostávají nejčastěji přes účty svých dospělých kamarádů, rodinných příslušníků či jiných dospělých.“ Podle národní koordinátorky uvádí zkušenost s hraním automatů dlouhodobě přibližně 1 % 16letých. Pro děti je v současnosti ale velmi obtížně se k hraní automatů dostat, ty již nejsou dostupné v restauracích a hospodách a k hraní na nich je nutné se zaregistrovat. Ale v posledních letech byl významný nárůst zaznamenán také v oblasti online her.

Vzhledem k rostoucímu hazardnímu hraní dětí je do akce zapojena také Celní správa ČR. „Zaměříme se na kontrolu plnění povinnosti registrace hráčů při vstupu do herních prostorů, zejména s ohledem na možnost registrace a hraní mladistvých, a kontrolu uspořádání herních prostorů tak, aby nedošlo k ohrožení mladistvých, tedy možnosti pasivní účasti na hazardní hře. V rámci dalších kompetencí také kontrolujeme především vybrané výrobky, tedy zdanění a značení alkoholu a řádné označení cigaret tabákovou nálepkou.“ uvedl k zapojení celní správy plk. Roman HAVELKA, zástupce ředitele Dohledu, Generálního ředitelství Celní správy ČR.

Do vybraných kontrol budou zapojeni také nezletilí figuranti České obchodní inspekce. České obchodní inspekci umožnil zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek od roku 2017 pravidelně využívat figurantů mladších 18 let při kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu mladým lidem.

V rámci celého loňského roku se České obchodní inspekci podařilo při kontrolách s figuranty prokázat prodej alkoholu osobám mladším 18 let ve více než polovině všech kontrol. „Kontroly s figuranty jsou velmi efektivní. Za celý loňský rok bylo provedeno s mladistvými figuranty 519 na prodej alkoholu a ve 283 případech bylo zjištěno porušení zákona, tedy alkohol byl dětem prodán. Figuranti ve věku 15 a 16 let přitom neměli problém si koupit ani tzv. ‘tvrdý’ alkohol,“ říká mluvčí inspekce Jiří FRÖHLICH.

Národní protidrogová koordinátorka se kontrol České obchodní inspekce sama účastnila a nadále se jich v rámci akce HAD 2019 plánuje účastnit. „Důkazem, že prodejci dětem alkohol prodávají, jsou i výsledky ČOI a pravidelná zjištění porušování zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. Osobně jsem si začátkem června v Mostě ověřila, že nejen některé restaurace, ale i obchodní řetězce mladistvým alkohol bez problému prodají. Jsem ráda, že má ČOI ze zákona pravomoci využívat nezletilé figuranty a tento model kontrol velmi podporuji,“ dodala národní protidrogová koordinátorka Jarmila VEDRALOVÁ.

Kontrolní akce ve spolupráci s ČOI v rámci akce HAD budou probíhat ve vybraných restauračních zařízeních, klubech, zábavních podnicích, obchodních řetězcích, večerkách a jiných místech s předpokládanou účastí nezletilých.

Do akce HAD 2019 se, v obdobném rozsahu jako v minulých letech, zapojil také Hasičský záchranný sbor České republiky. Zvýšenou pozornost bude klást především na kontrolu únikových východů v klubech, barech a dalších podnicích.„V minulých letech jsme během kontrolních akcí opakovaně zaznamenali řadu nedostatků, často ve vztahu k únikovým cestám.

V uplynulém období jsme se v rámci naší preventivně kontrolní činnosti zaměřili na kontroly tzv. únikových her, a předběžné výsledky, které jsme zatím vyhodnotili, naznačují zásadní nedostatky v této oblasti. Naše pozornost v rámci akce HAD 2019 se proto bude soustředit zejména na kontroly únikových cest, které jsou problémem, pokud nefungují.“ řekl plk. Vladimír MACHANDER, vedoucí oddělení kontrolní činnosti MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR.

Pro srovnání 2015-2018:

Od října do prosince 2015 zkontrolovalo 5000 příslušníků policie a 2000 účastníků státní správy a samosprávy téměř 4000 klubů a 18000 osob. Z toho bylo při kontrolách nalezeno 660 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj. Rekordmanem se stal chlapec ze Středočeského kraje, kterému policisté naměřili hodnotu 3,25 ‰. Od července do září 2017 zkontrolovalo 2500 příslušníků policie a 1000 účastníků státní správy a samosprávy téměř 2500 klubů a přes 9000 osob. Kontroly byly předem avizovány, odhaleno bylo přes 150 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj.

Od srpna do prosince 2018 zkontrolovalo přes 2300 příslušníků policie a na 1000 pracovníků státní správy a samosprávy téměř 2200 klubů, restaurací a zábavních podniků. Z 9000 zkontrolovaných osob bylo nalezeno přes 300 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj, téměř 20 z nich ještě nemělo 15 let.

Vysvětlení:

Mystery shopping je kvalitativní metoda výzkumu trhu, která měří maloobchodní kvalitu služeb nebo kdy se získávají informace o produktech a službách vlastní či konkurenční firmy. Mystery shopper je výzkumník, fiktivní nakupující, který vystupuje jako normální zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku, kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role. Získává zpětnou vazbu o svých zkušenostech. (Zdroj: Wikipedie)

Kontakty pro média:

Odbor komunikace a vnějších vztahů PP ČR

oddělení prevence

kpt. Mgr. Veronika Hodačová

Mob. +420 731 519 400

Email: veronika.hodacova@pcr.cz

Odbor protidrogové politiky ÚV

MgA. Renata Povolná

Mob. +420 728 302 397

Email: povolna.renata@vlada.cz

V Praze 21. 6. 2019

vytisknout e-mailem