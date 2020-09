Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Jednačtyřicet případů „hyenismu“

Kriminalisté z pražské Palmovky objasnili rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, kterou mají na svědomí čtyři ženy a tři muži.

Kriminalisté druhého oddělení Prahy III objasnili případy rozsáhlé majetkové trestné činnosti, kterou páchala organizovaná skupina po celé České republice.

Loupežníci z pražské Palmovky šetřením a i díky spolupráci s policisty z celé České republiky zjistili, že podezřelí, od června do září tohoto roku, kradli v obchodech příruční tašky a to zejména seniorům a přestárlým osobám. Doslova „hyenismu“ se dopouštěli v případech, kde si jako oběť vybírali osoby, které byly méně pohyblivé a používaly chodítko, nebo invalidní vozík. Celkem kriminalisté zadokumentovali jednačtyřicet případů se škodou přesahující částku půl miliónu korun.

Kriminalisté, v noci z pondělí na úterý, zadrželi celou organizovanou skupinu a to na různých místech republiky. Všichni byli obvinění ze spáchání trestných činů krádež a opatření, pozměnění a padělání platebního prostředku, za což jim v případě odsouzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. V době zadržení bylo pět osob v celostátním pátrání a na jednu z nich byl dokonce vydán Evropský zatýkací rozkaz. Při prohlídce policisté nalezli větší množství odcizených kabelek, peněženek a dále zbraň a drogy. Za obdobnou trestnou činnost byli všichni již v minulosti trestáni a navíc jsou uživatelé omamných a psychotropních látek. Trestní stíhání je se třemi ženami (23,26 a 26 let) vedeno vazebně. Tři muži (27, 31 a 38 let) a další žena (20 let) jsou vyšetřováni na svobodě.

Kriminalisté se na základě zjištěných skutečností domnívají, že tato skupina má na svědomí více krádeží. Z tohoto důvodů prosí případné další poškozené, aby se ozvali na linku 158 anebo navštívili nejbližší policejní služebnu. Děkujeme.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 23. 9. 2020

Tisková zpráva ze 14. července 2020. Pátrací relace po výše zadržených osobách. https://www.policie.cz/clanek/kradeze-kabelek-742459.aspx

