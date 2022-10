Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jeden klik statisíce pryč

HRADECKO - Pozor na zasílané odkazy!

Podvodníci stále vymýšlejí nové způsoby, jak lidem odklonit peníze z účtů. V poslední době vítězí zasílání různých odkazů, které mají za úkol vylákat údaje z platební karty a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví majitelů účtů. Podvodníci je zasílají pro potřeby uhrazení platby za zboží, kvůli přebukování doručovaného balíku, pro vyřízení sociální dávky, vrácení daní od finančního úřadu apod. Naposledy jedna paní z Novobydžovska přišla o téměř 300 tisíc korun, poté, co ji přišel z banky e-mail (viz. obr.), v kterém měla aktivační odkaz na Smart klíč. Jelikož v té bance měla účet i zřízené internetové bankovnictví, na odkaz klikla a do bankovnictví se přihlásila. Po chvíli zjistila, že ji z účtu odešly dvě platby. Žena policistům sdělila, že platila z účtu na účet oblečení nakoupené přes internet a krátce po zaplacení ji přišel ten podvodný odkaz. Zda má předchozí platba souvislost s odkazem, je předmětem dalšího šetření.

Za uplynulý týden jsme v Královéhradekém kraji přijali 40 oznámení o podezření z podvodu, z nichž 29 spadá do podvodů, na něž stále upozorňujeme. Patnáct osob kliklo na zaslaný odkaz na falešné stránky bank, 4 osoby podlehly neznámé osobě, s kterou se seznámily na sociálních sítích tzv. "americký voják", 4 osoby zlákala nabídka do investic a nainstalovaly si do počítače či telefonu program pro vzdálený přístup, 3 osoby podlehly falešnému bankéři, který jim namluvil, že mají napadený účet a 3 osoby poslaly předem peníze za inzerované zboží na bazarech. Necelá třicítka lidí tak za pouhý týden přišla o téměř 13 miliónů korun. Nejvíce případů šetří hradečtí kriminalisté (16), 4 rychnovští, 4 náchodští, 3 jičínští a 2 případy řeší policisté z Trutnova..

Opětně varujeme občany: Nikdy nevstupujte do internetového bankovnictví přes odkazy! Vždy používejte originální stránky banky a jejich správnou webovou adresu. V současné době je nejbezpečnější vstupovat do internetového bankovnictví přes aplikaci, kterou si stáhnete do mobilního telefonu. Buďte obezřetní a pozorně čtěte zasílané sms a co jejím odkliknutím nebo smart klíčem potvrzujete.

24.10.2022, 15.10

