Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Investování které se nevyplatilo

PRAHA VENKOV - JIH - Žena naletěla podvodníkovi.

Policisté z Říčan aktuálně šetří další případ podvodného jednání na internetu, kdy se poškozená místo zisku z investování dočkala jen prázdné peněženky.

Téměř denně se napříč celou Českou republikou setkáváme s obdobnými případy podvodů v prostředí internetu. Podvodníci a jejich velmi dobře promyšlené legendy o zhodnocení a investování peněz jsou stále propracovanější a jejich důvěryhodné vystupování pak může kde koho k investici zlákat.

Investování do kryptoměny bylo podvodem právě v tomto případě, kdy poškozená 45letá žena uvěřila investicím do kryptoměny. Pachatel poškozenou nalákal k investicím do kryptoměny prostřednictvím kryptoměnové burzy. Žena pak pachateli v 10 internetových platbách prostřednictvím svého bankovního účtu naposílala necelých 140 tisíc korun. Zhodnocení se ale nekonalo a žena nedostala zpět ani své peníze.

Podvedená žena celou věc následně oznámila policistům. Ti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu a pachateli v případě dopadení hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

Nestaňte se obětí podvodníka i vy!

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

10. listopadu 2023

vytisknout e-mailem