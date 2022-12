Vánoční dárky nakupujte z pohodlí domova bezpečně

Jak jednoduché je dnes sehnat vánoční dárky, a to klidně při sledování filmu nebo cestou domů z práce.

E-shopy a inzertní portály se těší velké oblibě právě díky svým největším výhodám. Máte možnost si cenové nabídky porovnat, zboží zakoupit kdykoliv během dne a nemusíte čelit davům v nákupních centrech. Jak si užít radost z nákupu a nenaletět?



Podvodné e-shopy

Při výběru internetového obchodu byste si nejdříve měli ověřit jeho věrohodnost, obzvláště pokud je to váš první nákup na tomto e-shopu. Zaměřte se na celkový vzhled webových stránek – jejich kvalitu zpracování, úroveň češtiny, a zda obsahují informace jako kontaktní údaje, obchodní a reklamační podmínky či funkcionality jako možnost sledování zásilky nebo chat s technickou podporou. V ideálním případě si název domény ověřte na stránkách České obchodní inspekce, která zveřejňuje seznam rizikových e-shopů.



Spousta lidí si prodejce ověřuje pouze z hodnocení zákazníků, na které ale nelze stoprocentně spoléhat. Nejbezpečnější varianta je ta, kdy zvolíte e-shop, na kterém jste již v minulosti nakupovali, nebo vám ho doporučil někdo z rodiny nebo známých.



Dále doporučujeme, abyste si zboží vyhledali u více prodejců. Varující totiž může být i výrazně nižší cena v porovnání s jinými cenovými nabídkami. Je zde riziko, že vám zakoupené zboží nikdy nedorazí či se bude jednat o jiný produkt nebo falsifikát originálního výrobku, který je vyrobený z levnějších materiálů a často ani nemá deklarované funkce.



Obezřetní buďte hlavně při výběru platební metody, jakmile zkoušíte internetový obchod poprvé, nechte si zboží zaslat na dobírku. Tento způsob mimo jiné zajišťuje větší jistotu vrácení peněz v případě podvodu. U online plateb si hlídejte, aby probíhaly na zabezpečených protokolech (https, tls/ssl), na bezpečné platební bráně anebo aby bylo využito aktivní zabezpečení 3D Secure. Údaje o platební kartě nebo pro přihlášení do internetového bankovnictví si chraňte a s nikým je nesdílejte, zejména CVV/CVC ověřovací kód z druhé strany platební karty.



Jakmile vám balíček dorazí, nečekejte s otevřením a zkontrolujte jeho obsah. Pokud neodpovídá tomu, co jste si objednali, a prodejce nereaguje nebo nechce zboží vyměnit, kontaktujte Policii České republiky. Policisté mohou zajistit hotovost, kterou jste za balíček platili, online platbu může zadržet banka. V obou případech ale rozhoduje čas, proto je třeba jednat co nejrychleji.



Preventivní rady a doporučení, jak nenaletět podvodným e-shopům:

Ověřte si věrohodnost prodejce, doménu si zkontrolujte v seznamu rizikových e-shopů na stránkách České obchodní inspekce.

Pokud je to možné, vybírejte si ty online obchody, se kterými máte sami již zkušenost nebo vám je doporučila rodina či známí.

Cenové nabídky si porovnejte u více prodejců, vyhněte se podezřele nízkým cenám.

Jakmile na e-shopu nakupujete poprvé, nechte si zboží zaslat na dobírku.

Buďte obezřetní při online platbách, údaje k platební kartě a pro přihlášení do internetového bankovnictví si chraňte.

Až vám balíček dorazí, co nejdříve zkontrolujte jeho obsah pro případnou reklamaci.

Pokud se stanete obětí podvodného jednání, kontaktujte Policii České republiky na tísňové lince 158 nebo na policejní služebně.



Inzertní podvody

Podvodná jednání na internetových inzertních portálech mají většinou totožný scénář a probíhají zpravidla písemnou formou. Velmi často evidujeme inzertní podvody na online bazarech jako je Aukro, Bazoš, Sbazar, Vinted nebo Marketplace na platformě Facebook.



Aby podvodníci nalákali co nejvíce obětí, nejčastěji zveřejňují inzeráty na žádané položky jako je elektronika nebo značkové zboží. Cena pak bývá velmi výhodná, někdy až podezřele nízká. Při komunikaci se budou vyhýbat osobnímu předání a zaslání zboží na dobírku, jelikož si tak můžou co nejvíce zachovat svoji anonymitu. Aby z vás dostali peníze co nejrychleji, často budou tvrdit, že má o položku zájem i jiný uživatel, ale pokud zašlete peníze ihned, věc připadne vám. Jakmile budou mít platbu u sebe, přeruší veškerou komunikaci nebo se ještě různými sliby a ujišťováním budou snažit oddálit moment, kdy zjistíte, že jste byli podvedeni.



Pokud se rozhodnete něco objednat z online bazaru, domluvte se s prodejcem na zaslání na dobírku nebo osobním odběru. Nepodléhejte nátlaku, že musíte za zboží zaplatit co nejdříve, dejte si na čas a koupi si promyslete. Balíček si po obdržení rozbalte a zkontrolujte, zdali přišlo, co jste si objednali. V případě podvodu kontaktujte policii, a to i když částka pro vás nebude nijak vysoká. Škody způsobené jedním pachatelem se v těchto případech sčítají a je možné, že podvodníka, který připravil o peníze vás, mají policisté již v hledáčku. Chráníte tak bezpečí budoucích nákupů svých i ostatních.



Preventivní rady a doporučení, jak nenaletět podvodníkům na online bazarech:

Cenové nabídky si porovnejte u více prodejců, vyhněte se podezřele nízkým cenám.

Domluvte se s prodejcem na osobním předání nebo na zaslání na dobírku.

Nepodléhejte nátlaku, koupi si promyslete.

Až vám balíček dorazí, co nejdříve zkontrolujte jeho obsah pro případnou reklamaci.

Pokud se stanete obětí podvodného jednání, kontaktujte Policii České republiky na tísňové lince 158 nebo na policejní služebně.



V předvánočním období můžete ztratit přehled o tom, jaké balíčky a od jakých přepravních společností vám mají dorazit. Podvodníci tak na vás mohou cílit i přes SMS zprávy, které vyzývají ke kliknutí na přiložený odkaz a zaplacení cla nebo jiných poplatků, a to zadáním údajů vaší platební karty nebo přímo přihlášením do internetového bankovnictví. Než začnete jakkoliv jednat, ověřte si číslo zásilky s vašimi objednávkami nebo kontaktujte přímo prodejce či dopravce, abyste si zjistili stav objednávky. Zadáním údajů do této podvržené stránky byste je mohli poskytnout cizím osobám.



Zvažte i pojištění internetových rizik pro případ, že byste se při svých příštích online nákupech přeci jen stali obětí trestné činnosti.

kpt. Lucie Kostečková

oddělení prevence Policejního prezidia ČR

9. prosince 2022

vytisknout e-mailem