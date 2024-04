Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

I přes četná varování se lidé stále stávají oběťmi podvodníků

PLZEŇSKÝ KRAJ – V posledních dnech jsme opět přijali množství oznámení o podvodech v online prostředí. Znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a dávali pozor na své finanční prostředky.

Policisté napříč celým Plzeňským krajem stále přijímají velké množství oznámení o podvodech, ke kterým dochází v online prostředí, a to navzdory neustálým varováním a upozorněním, aby lidé byli obezřetní, nestali se oběťmi podvodníků a nepřišli o své úspory.

Jednoho muže kontaktoval údajný pracovník bankovní společnosti, který ho informoval o tom, že na jeho účtu byla provedena podezřelá platba, a aby nebyly ohroženy jeho finanční prostředky, je potřeba zaslat všechny peníze na „chráněný“ účet. Muž v obavě o svoje peníze toto udělal. Přišel tak o 60 tisíc korun.

Další údajný bankéř během telefonátu informoval ženu o zneužití jejího občanského průkazu a čerpání spotřebitelského úvěru. Přiměl jí k čerpání úvěru v co nejvyšší částce, aby tak zamezila neznámému pachateli čerpat úvěry u jiných institucí. Poté měla peníze vložit do bankomatu na zabezpečený účet. Žena tedy načerpala úvěr ve výši 780 tisíc korun. Vyzvedla 300 tisíc korun v hotovosti. A pak jí došlo, že se mohla stát obětí podvodu a případ oznámila na policii.

Jiné ženě přišla SMS zpráva o přeplatku daně. V ní byl odkaz, kdy po jeho otevření žena vyplnila přihlašovací údaje k bankovnímu účtu. Pak jí volal údajný pracovník banky, ženě uvedl, že její účet byl napaden a že má zadat nový PIN kód. Z jejího účtu poté odčerpal 17 tisíc korun. Další ženě přišla SMS s informací o chybějících údajích pro doručovaný balíček a s odkazem na stránky vypadající jako stránky pošty. Žena tam pak zadala údaje k platební kartě včetně CVV kódu. Poté začaly z jejího účtu odcházet peníze, postupně se jednalo o 16 tisíc korun. Jiný muž úplně stejným způsobem přišel o 17 tisíc korun. Podobný odkaz přišel e-mailem muži, který po vyplnění údajů pak potvrdil přístup do internetového bankovnictví. Přišel o 91 tisíc korun.

K dalšímu podvodu došlo, když žena inzerovala na internetovém portálu k prodeji mini rotoped za 300 korun. Na její inzerát reagovala neznámá osoba a měla o rotoped zájem. Pod záminkou zajištění přepravy vylákala od prodávající osobní údaje a také PIN kód k internetovému bankovnictví. Z jejího účtu pak bylo bez jejího vědomí převedeno 27 tisíc korun.

Další žena si dopisovala přes sociální síť s vojákem na misi. Podvodně z ní neznámý pachatel vylákal 150 tisíc korun. Lékaři do zahraničí poslala další z žen 365 tisíc korun. Jiná žena byla v kontaktu s manažerem, který jí slíbil VIP kartu na osobní setkání se známým zpěvákem. Žena zaslala částku 25 tisíc korun, ale žádnou VIP kartu neobdržela.

K častým podvodům dochází v souvislosti s vidinou zbohatnutí v rámci investování do kryptoměny. V několika případech lidem telefonoval neznámý muž, že má na svém bitcoinovém účtu peníze, které by jim poslal. Oslovení si pak naistalovali do svých počítačů programy pro vzdálený přístup. Tím získal plnou kontrolu nad veškerým obsahem počítače a z bankovních účtů jim odčerpal 297 tisíc korun, 187 tisíc korun a 117 tisíc korun.

V souvislosti s těmito případy znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. Dbejte zvýšené opatrnosti při cizích telefonátech. V případě, že by byly vaše peníze v ohrožení, banka koná vlastní opatření, nikdy od vás nebude požadovat nestandardní transakce, abyste zrušili účet, převedli peníze na jiný účet nebo peníze vybrali a vložili do bitcoinmatu. Nikdy nikomu také neposkytujte přístupy k vašemu internetovému bankovnictví, ofocené doklady ani osobní údaje s daty narození. Neinstalujte si do vašich zařízení programy pro vzdálený přístup. Nenechte se zlákat ani vidinou snadného zbohatnutí nebo romantického vztahu.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. dubna 2024

