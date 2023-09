Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Houbařská sezóna je v plném proudu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté radí.

Počasí stále přeje a lesy jsou plné různých pochutin, mezi které patří především houby. A právě za tímto účelem lesy v současné době v hojném počtu navštěvují houbaři. Policisté každoročně evidují několik případů hledaných osob, které v lese zabloudily. Po bloudících pak často musejí pátrat policisté, přičemž pátrací policejní akce jsou zpravidla v těchto případech složité a náročné. Většinou se totiž jedná o rozsáhlé plochy, které se musí propátrat a velmi často jde o nepřehledný terén. V některých případech je tak nezbytné povolat i vrtulník s termovizí. O pátrání po pohřešované houbařce jsme psali zde.



Policisté proto doporučují:

• Než se vydáte na výlet nebo do lesa na houby, zvažte své síly, zda jste schopni absolvovat i zpáteční cestu z lesa.

• Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete a kdy se vrátíte.

• Vezměte s sebou mobilní telefon, který je funkční a plně nabitý.

• Pokud se chystáte na delší dobu do přírody, vezměte s sebou malou svačinu (jídlo a pití).

• Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, do sucha, mokra i do zimy.

• Nevydávejte se do neznámého a neschůdného terénu.

• Všímejte si větších objektů a cesty kudy jdete (usnadní to orientaci, kdybyste zabloudili).

• Pokud to jde, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.

• Raději se držte turistických cest se značením.

Pokud máte pocit, že jste zabloudili:

• Vraťte se na místo, které je Vám povědomé nebo ho můžete dobře popsat.

• Zachovejte chladnou hlavu, nezmatkujte.

• Snažte se udržet jeden směr trasy.

• Použijte mobilní telefon, můžete zavolat rodině, ale i využít tísňových linek.

• Popište kde jste, z místa pak už neodcházejte a vyčkejte na pomoc.



Většina návštěvníků lesů jezdí na výlet vozidlem. Pokud tak učiníte, měli byste parkovat pouze na povoleném místě. Nezapomeňte, že auto není trezor, a tak v něm zbytečně nenechávejte žádné cenné věci, zejména peněženky, mobily, doklady aj. Pokud tak učiníte, může se Vaše vozidlo stát snadným terčem zlodějů.

Policejní preventisté Krajského ředitelství Karlovarského kraje navštěvují v rámci preventivní akce zaměřené na houbaře odlehlá místa, kde houbaři parkuji a upozorňují je, aby ve vozidlech opravdu nic nenechávali. Obdržet od nich mohou také policejní píšťalku, pokud by si potřebovali přivolat pomoc a neměli jinou možnost. Pokud však houbaře nezastihnou u vozidla, zanechají mu na místě letáček s preventivními informacemi.

Nezapomeňte se v lese chovat slušně. Nebuďte hluční a neodhazujte žádné odpadky.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

8. 9. 2023

