Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Seniorka se ztratila při hledání hub

KARLOVARSKO – Vypátral jí psovod se služebním psem.

Ve středu 6. září letošního roku vyrazila devětasedmdesátiletá žena se svou čtyřiaosmdesátiletou kamarádkou hledat houby do lesů mezi Kolovou a Pilou na Karlovarsku. Krátce po poledni oznámila starší z žen na tísňovou linku 158, že se její kamarádka ztratila. Policisté se oznámením začali okamžitě zabývat a seniorku začalo hledat několik hlídek včetně psovoda se služebním psem Flobem.

A právě psovod se služebním psem po několika minutách seniorku vypátral. U Stanovické přehrady služební pes Flobo zachytil pachovou stopu, vydal se do prudkého kopce a zhruba po dvou kilometrech vypátral devětasedmdesátiletou seniorku. Nalezená žena policistovi sdělila, že je v pořádku, akorát již zcela fyzicky vyčerpaná. Následně společně s policistou sešla na lesní cestu, kam přijela policejní hlídka, která ženu předala kamarádce a ta jí poté odvezla do jejího bydliště.

Pátrání po seniorce, které probíhalo v poměrně složitém terénu, tedy naštěstí dopadlo úspěšně.

PREVENCE:

Houby sbírejte pouze na místech, která dobře znáte. Pokud jste v neznámém lese, snažte si zapamatovat orientační body, podle kterých najdete cestu zpět.

Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo zraníte, můžete si přivolat pomoc.

Informujte rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdete na houby a kde je přibližně budete sbírat.

Pokud trpíte nějakou nemocí nebo alergií, mějte u sebe potřebné léky.

V mnoha případech také nesmíme zapomenout na ochranné prostředky, které nám mohou zachránit život. Jedná se především o spreje pro astmatiky, repelenty na ochranu proti bodavému hmyzu, případně proti útoku klíšťat, jejichž kousnutí nám může způsobit trvalé následky.

Při každé cestě do lesa je proto nutné mít na paměti, že není důležité to, kolik hub nasbíráme, ale především to, abychom se v pořádku vrátili domů. Když tedy tato jednoduchá pravidla budeme při pobytu v lese dodržovat, budeme mít jistotu, že v případě jakékoliv nepříjemné události, která nás může potkat, se nám včas dostane potřebné pomoci.

nprap. Jakub Kopřiva

7. 9. 2023

Odkazy do noveho okna Služební pes Flobo Detailní náhled

vytisknout e-mailem