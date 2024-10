Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Houbařská sezóna je v plném proudu a neobešla se bez ztracených osob

PLZEŇSKÝ KRAJ – Počasí v posledních dnech je ideální zejména pro milovníky hub a pokrmů z nich, a tak se velké množství osob vydává do lesů v celé republice. Výjimkou není ani náš kraj, kde se například jen během posledních dvou dnů ztratilo 5 houbařů.

Často je to způsobeno tím, že někteří návštěvníci lesů podceňují přípravu a dostatečnou výbavu. Řeknou si, že daný les nebo místo dobře znají a nepotřebují tak s sebou například ani mobilní telefon. To je přitom to nejmenší, co si mohou vzít a možná si tím i zachránit život. Jen od středy 9. října policisté v našem kraji museli řešit pět pátracích akcí, které souvisely se ztracenými osobami v lesích. Houbaři se totiž v mnoha případech věnují sběru hub tak vášnivě, že zanedlouho ztratí přehled o tom, kde se v lese nacházejí. Naštěstí všechny pátrací akce dopadly dobře a houbaři byli nalezeni. Nicméně je třeba připomenout, že do pátracích akcí je mnohdy zapojeno větší množství policistů, kteří mohou chybět na nějakém jiném místě. Při houbaření nebo obecně při pohybu v terénu prosím buďte opatrní a snažte se dodržovat následující rady:

Před cestou vždy zvažte své fyzické možnosti a nepřeceňujte síly. Dobře a vhodně se oblečte, mějte dostatek tekutin i jídla. Vždy někomu blízkému oznamte, kam přesně se chystáte. Vezměte si s sebou nabitý mobilní telefon, popřípadě i powerbanku nebo GPS navigaci. Pokud se ztratíte, nezmatkujte. Snažte se zastavit, rozhlédnout se a najít například značenou turistickou cestu apod.



nprap. Ondřej Hodan

11. října 2024

