Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme ženu, která se stala obětí

PLZEŇ - Policisté hledají nejen mladou ženu, která se stala obětí možného trestného činu násilného charakteru, ale i svědky události, kteří by mohli pomoci s objasněním případu.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň vedou prověřování v trestní věci možné trestné činnosti násilného charakteru, ke které došlo včera, tj. dne 27. listopadu 2019 v době okolo 20:30 hodin v Plzni na zastávce tramvaje č. 3, Chodské náměstí ve směru do centra. Podezřelý pachatel si na tramvajové zastávce vyhlédl ženu a dosud nezjištěným způsobem měl této odcizit její mobilní telefon. S odcizeným aparátem se pokusil z místa utéci, v čemž mu poškozená bránila. Na volání ženy o pomoc zareagoval svědek události, který projevil svou osobní statečnost a muže na místě omezil na osobní svobodě za účasti další osoby, až do příjezdu přivolaných policistů nedaleko místa činu. Následně poškozená žena, co získala zpět svůj mobilní telefon, nastoupila do přijíždějící tramvaje a z místa odjela. Policisté 49letého cizince na místě zadrželi a umístili do policejní cely. Ve věci zahájili úkony trestního řízení a případem se intenzivně zabývají.

Kriminalisté hledají poškozenou mladou ženu, která by mohla poskytnout důležité informace k řádnému objasnění trestní věci.

Popis poškozené ženy: mladá žena ve věku okolo cca 20 let, dlouhé rovné světlé možná nazrzlé vlasy (vlasy dlouhé do půlky zad), střední postavy vysoké cca do 170 cm. Oblečená byla do tmavé bundy, která byla stažena v pase a o délce pod boky, světlé (zřejmě slim) kalhoty, okolo krku měla šálu a na nohou měla obuté tmavší nízké boty. Přes rameno měla zavěšenou větší kabelu nezj. barvy.

Policisté dále žádají o spolupráci všechny občany, kteří se nacházeli na výše uvedené tramvajové zastávce (směr do centra i směr Bory) nebo v blízkosti místa a viděli uvedenou událost, aby neprodleně zavolali na telefonní linku 602 576 312 nebo zavolali na tísňovou linku 158. Předem děkujeme občanům za spolupráci.

nprap. Veronika Hokrová

28. listopadu 2019



vytisknout e-mailem